Mynet Trend

LG G7 fiyatında büyük düşüş!

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 04.03.2019 13:38 | Son Güncelleme

Sektörün köklü isimlerinden biri olan LG’nin geçtiğimiz sene satışa sunduğu amiral gemisi modeli G7’nin fiyatı düştü. İşte LG G7 ThinQ fiyatı ve konu hakkındaki diğer detaylar.

LG G7 fiyatında büyük düşüş!

Akıllı telefon sektörünün önemli isimlerinden biri olan LG, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi’nde iki yeni amiral gemisi modeli tanıtmıştı. Güney Koreli üreticinin G8 modelini tanıtacağı zaten biliniyordu. Fakat LG sürpriz bir şekilde V50 modelini de Mobil Dünya Kongresi kapsamında görücüye çıkardı.

LG’nin yeni amiral gemisi modellerinin tanıtmasının akabinde geçtiğimiz yıl satışa sunulan LG G7 fiyatı da önemli ölçüde düştü. Normal şartlarda ABD’de 750 dolar bandından satılan LG G7 fiyatı bir anda 430 dolara kadar düştü.

Cihazı B&H üzerinden satın almak isteyenler yaklaşık olarak 320 dolar kara geçebilirler. Üstelik telefonda bölge kilidi de bulunmuyor. Yani bu telefonu alıp dünyanın herhangi bir yerinde kullanabilirsiniz.

Dip not olarak hatırlatalım. LG G7 ThinQ hali hazırda ülkemizde 3300TL civarında fiyatlardan satılmakta. B&H üzerindeki fiyat ise TL bazında 2300TL gibi bir meblağa denk geliyor. Yani neresinden bakarsanız bakın arada 1000TL gibi önemli bir fark mevcut.

Elbette söz konusu LG olduğunda beklemek her zaman daha iyidir. Çünkü LG modelleri zaman içerisinde fazlasıyla değer kaybı yaşıyor. Örneğin bu sene 6000TL seviyesinden duyurulacak olan G8 ya da V50 önümüzdeki yıl 3000 ile 4000 arasında bir etikete satılacaktır.

Google Pixel Slate için 2 yeni reklam yayınlandı

Bu görüntü şaşkına çeviriyor! Herkes saldırdığını sanıyor ama...Bu görüntü şaşkına çeviriyor! Herkes saldırdığını sanıyor ama...
Yapay zeka destekli fotoğraflarla fark yaratın Yapay zeka destekli fotoğraflarla fark yaratın
Mortal Kombat 11 karakter listesi sızdı Mortal Kombat 11 karakter listesi sızdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
LG lg g7 fiyat

En Çok Okunan Trend Haberler

Sınıfta skandal! 13 yaşındaki öğrenciyle ilişkiye girdi

Sınıfta skandal! 13 yaşındaki öğrenciyle ilişkiye girdi

Söyledikleri şoke etti! 'Öbür dünyaya gidip...'

Söyledikleri şoke etti! 'Öbür dünyaya gidip...'

Tek tek kefenleyip yan yana gömdüler!

Tek tek kefenleyip yan yana gömdüler!

Şırnak'ta şaşırtan görüntü! Çığ düştü, ortaya bu manzara çıktı

Şırnak'ta şaşırtan görüntü! Çığ düştü, ortaya bu manzara çıktı

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Yeni emojiler sosyal medyayı salladı

Yeni emojiler sosyal medyayı salladı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Matt Bereda, Lenovo'nun genel planları ve oyuncu ekipmanlarını anlattı

Matt Bereda, Lenovo'nun genel planları ve oyuncu ekipmanlarını anlattı

Galaxy A40’ın Avrupa fiyatı ortaya çıktı

Galaxy A40’ın Avrupa fiyatı ortaya çıktı

Huawei P30 ailesinin ayak sesleri yaklaşıyor

Huawei P30 ailesinin ayak sesleri yaklaşıyor

Yapay zeka destekli fotoğraflarla fark yaratın

Yapay zeka destekli fotoğraflarla fark yaratın

Mortal Kombat 11 karakter listesi sızdı

Mortal Kombat 11 karakter listesi sızdı

Google Chrome geri/ileri özelliğini test ediyor

Google Chrome geri/ileri özelliğini test ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.