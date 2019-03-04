LG G7 fiyatında büyük düşüş!

Akıllı telefon sektörünün önemli isimlerinden biri olan LG, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi’nde iki yeni amiral gemisi modeli tanıtmıştı. Güney Koreli üreticinin G8 modelini tanıtacağı zaten biliniyordu. Fakat LG sürpriz bir şekilde V50 modelini de Mobil Dünya Kongresi kapsamında görücüye çıkardı.

LG’nin yeni amiral gemisi modellerinin tanıtmasının akabinde geçtiğimiz yıl satışa sunulan LG G7 fiyatı da önemli ölçüde düştü. Normal şartlarda ABD’de 750 dolar bandından satılan LG G7 fiyatı bir anda 430 dolara kadar düştü.

Cihazı B&H üzerinden satın almak isteyenler yaklaşık olarak 320 dolar kara geçebilirler. Üstelik telefonda bölge kilidi de bulunmuyor. Yani bu telefonu alıp dünyanın herhangi bir yerinde kullanabilirsiniz.

Dip not olarak hatırlatalım. LG G7 ThinQ hali hazırda ülkemizde 3300TL civarında fiyatlardan satılmakta. B&H üzerindeki fiyat ise TL bazında 2300TL gibi bir meblağa denk geliyor. Yani neresinden bakarsanız bakın arada 1000TL gibi önemli bir fark mevcut.