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LG G7 ThinQ için Android Pie 2019’un ilk çeyreğinde geliyor!

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TEKNOLOJİ  | 04.01.2019 09:44 | Son Güncelleme

LG G7 ThinQ için Android Pie güncellemesi için bugün firmadan ilk resmi açıklama geldi. LG G7 ThinQ için Android Pie güncellemesi çok yakında yayınlanabilir. İşte resmi açıklama!

LG G7 ThinQ için Android Pie 2019’un ilk çeyreğinde geliyor!

Android telefon üreticileri birer birer üst modelleri için Android Pie güncellemesini yayınlamaya başlamıştı. Samsung’un yılbaşı sürprizi olan Galaxy S9 için Android 9.0 Pie güncellemesinin ardından, aynı ülkenin bir başka teknoloji devi LG cephesinden açıklama geldi. LG ilk olarak Android 9.0 Pie güncellemesini tahmin edebileceğiniz gibi amiral gemisi modeli LG G7 için yayınlayacak.

Uzun bir süredir beta testleri devam eden LG G7 ThinQ için Android Pie güncellemesi ise 2019’un ilk çeyreğinde yayınlanacak. Firmanın dediğine göre LG G7 ThinQ için Android 9.0 Pie güncellemesi en geç Mart ayının başlarında dağıtıma sunulmuş olacak.

Android 9.0 Pie güncellemesinin LG G7 modeline gelmesinden 2-3 ay sonra Android 10 Q sürümünün tanıtılacağını belirtelim ki firmanın güncelleme konusunda ne kadar geç kaldığı anlaşılsın.

Umarız bu hatalar 2019 yılında tanıtılacak olan modellerde yaşanmaz ve Android güncellemeleri artık tüm firmalar tarafından hızlı bir şekilde sunulur.

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Anahtar Kelimeler:
LG G7 ThinQ Android Pie 2019

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