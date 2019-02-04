LG G8 batarya kapasitesi belli oldu

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 04.02.2019 09:38 | Son Güncelleme

LG’nin Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtması beklenilen yeni amiral gemisi modeli G8’in batarya kapasitesi belli oldu. İşte LG G8 hakkındaki son detaylar.

LG G8 batarya kapasitesi belli oldu

Akıllı telefon sektörünün önemli isimlerinden biri olan LG şu aralar yeni amiral gemisi modeline yoğunlaşmış durumda. Güney Koreli teknoloji devi G serisinin yeni üyesini bu ayın son haftasında Barselona’da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtmayı planlıyor.

Şimdiye kadar sızdırılan bilgiler doğrultusunda LG G8’in Snapdragon 855 yonga setiyle geleceğini biliyoruz. Muhtemelen sistemini 6GB RAM ile destekleyecek olan model, dahili depolama tarafında 128GB ile 512GB arasında farklı opsiyonlara yer verebilir.

19.5:9 en boy oranına sahip 6.1 inçlik çentikli bir ekrana sahip olması beklenen LG G8’de çift ana kamera yer alacak.

Telefon hakkında merak edilen detaylardan birisi de batarya kapasitesiydi. Nitekim bu ayrıntı da geçtiğimiz gün netlik kazanmış oldu. Sızdırılan yeni bir görsele göre, LG G8 bataryası 3500 mAh kapasitesinde olacak. Genel olarak düşündüğümüzde G8’in batarya kapasitesiyle fark yaratacağını söyleyebiliriz. Bu batarya, LG’nin son dönemde amiral gemisi modellerinde kullandığı en büyük batarya olacak.

Yine de G8 hakkındaki en net detayları 25 Şubat’ta başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi’nde öğreneceğiz.

Bu arada dip not olarak belirtelim. G8 modelinde 5G desteği bulunmayacak. LG’nin 5G desteğini ilk olarak LG V50 modelinde kullanıma sunacağı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
LG G8 Teknoloji

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