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Bu orman masalları aratmıyor! Karanlık çökünce yeşil ışık saçmaya başlıyorlar

Hindistan'daki Mhadei Yaban Hayatı Koruma Alanı'nda ortaya çıkan görüntüler görenleri hayrete düşürdü. Muson yağmurlarının ardından orman zemini, karanlıkta yeşil ışık saçan mantarlarla kaplandı. Doğanın sunduğu bu sıra dışı manzaranın arkasında ise bilimsel bir neden bulunuyor.

Bu orman masalları aratmıyor! Karanlık çökünce yeşil ışık saçmaya başlıyorlar
Çiğdem Berfin Sevinç

Hindistan'ın Goa bölgesinin kuzeydoğusunda bulunan Mhadei Yaban Hayatı Koruma Alanı, bu günlerde sıra dışı bir doğa olayına ev sahipliği yapıyor. Mycena chlorophos adı verilen mantarlar, muson yağmurlarının ardından orman zemininde ortaya çıktı.

Gündüz kahverengi ve bej tonlarında görülen mantarlar, hava karardığında ise yeşil ışık saçmaya başlıyor. Biyolüminesans olarak bilinen bu olay, orman zeminini adeta ışıklarla kaplı bir manzaraya dönüştürüyor.

IŞIK SAÇMALARININ NEDENİ BİLİMSEL

Dartmouth Geisel Tıp Fakültesi'nden Biyokimya ve Hücre Biyolojisi Profesörü Jay Dunlap, mantarların kendi ışıklarını üretiyormuş gibi görünmesinin arkasında enzimatik bir reaksiyon bulunduğunu açıkladı.

Bu orman masalları aratmıyor! Karanlık çökünce yeşil ışık saçmaya başlıyorlar 1

Dunlap'a göre lusiferaz enzimi, lusiferin adı verilen maddeyle tepkimeye giriyor. Oksijenin de dahil olduğu bu süreçte açığa çıkan enerji, ısı yerine ışık olarak yayılıyor.

Biyolüminesans yalnızca mantarlara özgü değil. Bazı algler, böcekler ve köpek balıkları da karanlıkta ışık saçabiliyor.

BÖCEKLERİ KENDİLERİNE ÇEKEREK ÇOĞALIYORLAR

Japonya'da "gece lambası mantarı" veya "Green Pepe" olarak da bilinen Mycena chlorophos türünün ışık saçmasının önemli nedenlerinden biri üremesine yardımcı olmak.

Profesör Dunlap, mantarların yaydığı yeşil ışığın böcekleri kendilerine çektiğini belirtiyor. Mantarların üzerine konan böcekler, sporları da vücutlarında taşıyarak ormanın farklı noktalarına ulaştırıyor. Böylece mantarların yayılmasına katkı sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan mantar orman
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