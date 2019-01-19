LG G8 hakkında tüm detaylar

Akıllı telefon sektörünün köklü isimlerinden biri olan LG, yeni amiral gemisi modelini önümüzdeki ay Barselona’da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtacak.

LG G8’in tanıtılmasına yaklaşık olarak bir aylık süre var. Fakat şimdiden telefonun tasarımı tüm hatlarıyla ortaya çıkmış durumda. Dilerseniz G8’in sızdırılan CAD çizimlerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Bu çizimler doğrultusunda telefonun 152 x 72 x 8.4 mm ölçülerinde olacağı belirtiliyor. 19.5:9 en boy oranına sahip 6.1 inçlik ekranla gelecek olan telefonda USB-C ve 3.5mm kulaklık girişleri göze çarpıyor.

Muhtemelen LG’nin üst segmentteki yeni modeli Snapdragon 855 yonga setinden güç alacaktır. RAM tarafında da 4GB, 6GB ve 8GB’lık 3 opsiyonun olması muhtemel.

Burada en önemli nokta LG G8’in tasarımsal anlamda G7 ile birebir aynı olması. Zira kısa süre önce ortaya atılan söylentilerde, G8’in çift ekrana sahip olacağı ya da katlanabilir ekranla geleceği yönünde iddialar mevcuttu. Sızdırılan CAD çizimleri sonrası bu iddiaların söylentiden ibaret olduğunu da öğrenmiş olduk.

Tasarım anlamında seriye pek birşey katmayan LG G8’in önemli bir başarı yakalaması zor görünüyor. Bu arada G8’in 5G destekli versiyonunun olduğuna dair de bazı söylentiler mevcut. Yine de tüm detayları 25 Şubat’ta başlayacak olan MWC’de öğreneceğiz.

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