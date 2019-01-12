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LG G8’in tanıtım tarihi belli oldu

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 12.01.2019 10:57 | Son Güncelleme

Merakla beklenen LG G8 tanıtım tarihi hakkında bugün ilk bilgi geldi. LG, MWC 2019 etkinliğinde LG G8 modeli ile karşımıza çıkabilir. Peki, LG G8 nasıl olacak? İşte detaylar.

LG G8’in tanıtım tarihi belli oldu

2019’a girmemizin ardından gözler telefon üreticilerine çevrilmişti. 2019 yılı amiral gemisi modellerini bekleyen kullanıcılar, dün Samsung‘un haberi ile sevinmişti. Samsung’un 20 Şubat’ta Galaxy S10 modellerini tanıtacağını açıklamasının ardından LG cephesinden de bir sızıntı geldi.

Android Authority tarafından gelen sızıntıya göre; LG G8 tanıtım tarihi olarak 25 veya 28 Şubat gösteriliyor. Bu tarihlerde MWC 2019 etkinliğinin düzenlenecek olması, LG’nin amiral gemisini bu etkinlikte tanıtma ihtimalini güçlendiriyor. Peki, LG G8 nasıl olacak?

Söylentilere göre; LG G8 modelinde Sound on Display (SoD) teknolojisi yer alacak. Sound on Display sayesinde LG, ahizeyi ekrana entegre ederek çentiksiz bir deneyim sunacak. Telefonun gücünü 7nm üretim süreci ile üretilecek olan Qualcomm’un Snapdragon 855 yonga setinden ve 6 GB RAM‘den alması bekleniyor.

LG G8’in arka bölümünde ise 3D kamera destekli üçlü kamera kurulumu yer alabilir. Düşük bir ihtimal de olsa, LG G8’de parmak izi okuyucusu ekrana entegre edilebilir. Bakalım LG G8 2019’a damgasını vurabilcek mi?

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Anahtar Kelimeler:
LG akıllı telefon

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