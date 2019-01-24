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LG G8 tanıtım tarihi 24 Şubat olarak açıklandı!

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 24.01.2019 08:52 | Son Güncelleme

LG G8 tanıtım tarihi bugün açıklandı. LG, MWC 2019 etkinliğinde sahne alacak ve merakla beklenen telefonu LG G8’i tanıtacak. Telefonun tanıtımı için kullanılan Goodbye Touch sloganı ise oldukça ilginç.

LG G8 tanıtım tarihi 24 Şubat olarak açıklandı!

LG, Android telefon pazarında maalesef ki son 2-3 yıldır pek umduğunu bulamıyordu. LG G7 ThinQ ile yapay zekaya ağırlık veren LG, bu yıl LG G8 modeli ile daha farklı bir deneyim sunmaya hazırlanacaktı. Bugün ise merakla beklenen LG G8 tanıtım tarihi resmi olarak açıklandı.

Goodbye Touch yani hoşçakal dokunuş sloganı ile duyurulan tanıtım tarihi Mobil Dünya Kongresi’ni işaret ediyor. LG, 24 Şubat tarihinde MWC 2019‘da düzenleyeceği etkinlikte LG G8 modelini tanıtacak.

Dokunuşa veda etme sloganının henüz neye yorumlanacağını kestirmek güç. Ancak tahminler LG G8 ile jestlerin geleceği yönünde. Muhtemelen ekran üzerinde bir sensör olacak ve telefon ekranına dokunmadan el hareketleri ile telefonun bazı fonksiyonlarını kullanabileceksiniz.

Telefonun gücünü Snapdragon 855 yonga seti ve 6 GB RAM‘den alması bekleniyor. Kamera bölümünde ise LG’nin 3’lü arka kamera kurulumuna geçeceği söyleniyor. Ekran konusunda ise LG’nin HDR destekli 4K ekran kullanması tahmin ediliyor. Son olarak bu modelde ekrana gömülü parmak izi okuyucusunun olacağını belirtelim.

LG G8 tanıtım videosu için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
LG G8 24 Şubat Teknoloji MWC 2019

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