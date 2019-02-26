LG G8 ThinQ özellikleri hakkında her şey!

LG’nin uzun bir süredir yeni amiral gemisi modeli olan LG G8’i tanıtacağı söyleniyordu. MWC 19 kapsamında sahne alan LG, merakla beklenen amiral gemisini tanıttı. Tanıttı tanıtmasına ama LG G8 özellikleri ile maalesef ki Android tutkunlarını gram heyecanlandırmadı diyebiliriz. Peki, LG G8 ThinQ özellikleri neler?

LG G8 ThinQ özellikleri



LG G8, 6.1 inç büyüklüğünde 1440 x 3120 piksel çözünürlüğünde 563 PPI değerli OLED ekran ile geliyor. Yüzde 83.66 ekran/kasa oranına sahip olan bu ekranda HDR desteği de bulunuyor.

Gücünü Qualcomm’un 2.8 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Kryo 485 işlemcilerin oluşturduğu Snapdragon 855 yonga setinden alan telefonda 6 GB RAM yer alıyor. Telefonun arka bölümünde; f/1.5 12 Megapiksel + f/1.9 16 Megapiksel geniş açılı çift kamera kurulumu bulunuyor. Ön tarafta ise 8 Megapiksel çözünürlüğünde çift kameraya yer verilmiş.

LG’nin rakipleri üç hatta Nokia 9 tam 5 kamera kurulumuna geçerken, firmanın neden hala çift kamera kullandığı merak konusu. 151.9 x 71.8 x 8.4 mm boyutlarındaki telefon 167 gram ağırlığında. LG G8’de parmak izi okuyucusu ekran yerine yine telefonun arka bölümüne konumlandırılmış. Bu 2019 yılında yapılacak çok büyük bir hata diyebiliriz.

128 GB dahili depolama birimi ile gelen telefon 2 TB‘a kadar hafıza arttırım imkanı sunuyor. 3.500 mAh kapasiteli batarya ve Android 9.0 Pie yazılımı ile gelen LG G8’in gelelim yenilikçi özelliklerine.