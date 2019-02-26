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LG G8 ThinQ özellikleri hakkında her şey!

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TEKNOLOJİ  | 26.02.2019 09:35 | Son Güncelleme

LG, MWC 19 etkinliğinde yeni amiral gemisi modeli olan LG G8 ThinQ’i tanıttı. LG G8 ThinQ özellikleri ile Android kullanıcılarını pek heyecanlandırmadı diyebiliriz. İşte LG G8 ThinQ özellikleri hakkında her şey!

LG G8 ThinQ özellikleri hakkında her şey!

LG’nin uzun bir süredir yeni amiral gemisi modeli olan LG G8’i tanıtacağı söyleniyordu. MWC 19 kapsamında sahne alan LG, merakla beklenen amiral gemisini tanıttı. Tanıttı tanıtmasına ama LG G8 özellikleri ile maalesef ki Android tutkunlarını gram heyecanlandırmadı diyebiliriz. Peki, LG G8 ThinQ özellikleri neler?

LG G8 ThinQ özellikleri

LG G8, 6.1 inç büyüklüğünde 1440 x 3120 piksel çözünürlüğünde 563 PPI değerli OLED ekran ile geliyor. Yüzde 83.66 ekran/kasa oranına sahip olan bu ekranda HDR desteği de bulunuyor.
Gücünü Qualcomm’un 2.8 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Kryo 485 işlemcilerin oluşturduğu Snapdragon 855 yonga setinden alan telefonda 6 GB RAM yer alıyor. Telefonun arka bölümünde; f/1.5 12 Megapiksel + f/1.9 16 Megapiksel geniş açılı çift kamera kurulumu bulunuyor. Ön tarafta ise 8 Megapiksel çözünürlüğünde çift kameraya yer verilmiş.

LG’nin rakipleri üç hatta Nokia 9 tam 5 kamera kurulumuna geçerken, firmanın neden hala çift kamera kullandığı merak konusu. 151.9 x 71.8 x 8.4 mm boyutlarındaki telefon 167 gram ağırlığında. LG G8’de parmak izi okuyucusu ekran yerine yine telefonun arka bölümüne konumlandırılmış. Bu 2019 yılında yapılacak çok büyük bir hata diyebiliriz.
128 GB dahili depolama birimi ile gelen telefon 2 TB‘a kadar hafıza arttırım imkanı sunuyor. 3.500 mAh kapasiteli batarya ve Android 9.0 Pie yazılımı ile gelen LG G8’in gelelim yenilikçi özelliklerine.

LG G8’i dokunmadan kullanabiliyorsunuz. Telefonun ön bölümündeki sensörler sayesinde el hareketleriniz ile telefonu kontrol etmek mümkün. LG, ses teknolojisi konusunda ise Crystal Sound OLED adını verdiği teknolojiyi kullanıyor. Ekranın altına yerleştirilen hoparlörler Crystal Sound OLED teknolojisi sayesine titreşimler göndererek oldukça başarılı bir ses deneyimi vadediyor.

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Anahtar Kelimeler:
LG G8 ThinQ LG G8 ThinQ özellikleri

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