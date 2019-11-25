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LG K serisinin yeni üyesi LG K40S satışa sunuluyor

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

LG, 2 Aralık itibariyle operatör mağazalarında satışa sunulacak LG K40S ile kullanıcılara uygun fiyatlı ve bol multimedya özellikli bir telefon sunuyor.

LG K serisinin yeni üyesi LG K40S satışa sunuluyor

LG'nin IFA 2019'da tanıttığı K serisinin yeni telefonu LG K40S satışa sunuldu. K serisinin yeni telefonu, bütçe dostu fiyatının yanı sıra, zengin multimedya deneyimi sunuyor. K40S, geliştirilmiş ön ve arka kameraları, ekranı ve uzun ömürlü bataryası ile dikkat çekiyor. Telefon, sinematik ses kalitesi, Google Asistan ve Google Lens özellikleriyle de öne çıkıyor.

Fotoğraf çekimleri

Telefon, PDAF'lı 13 MP ve Süper Geniş Açılı 5 MP olmak üzere iki arka kameraya sahip. LG K40S’in 13 MP’lik ön kamerası ise kaliteli selfie çekimine olanak tanıyor. K40S 117 derecelik açıya sahip kamerasıyla, geniş grup fotoğrafları, manzara çekimleri gibi kareler için ideal.

Hem ön hem de arka kameralarıyla 13 milyon piksel görüntü sunabilen LG K40S ile çekilen fotoğraflar kesildiğinde veya yakınlaştırıldığında da görüntü kalitesi korunuyor. PDAF özelliği ile oto fokus teknolojisi sunan K40S, aksiyon çekimlerinde yüksek performans sergiliyor. K40S’in portre modu doğallığı bozmadan fokuslarken, kameranın AI özelliği de çekilen objeleri tanıyıp 8 ayrı çekim modundan birini önerebiliyor.

Ekran ve ses

LG K40S, 6.1-inç HD+ ekran sunuyor. Telefon, DTS:X 3D Surround Ses özelliği sayesinde gerçekçi ve dinamik bir ses deneyimi sunuyor. K40S, “Music Flash” özelliğiyle de telefonun flaşını müziğin ritmine göre açıp kapatabiliyor.

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K40S’te bulunan Google Asistan tuşu, kamerada görünen objeler hakkında bilgi veren ya da bu objelerin Google üzerinden benzerini bulan Google Lens, görüntünün bir kısmının kesilip ekrana sabitlenmesini sağlayan Crop Shot, alınan ekran görüntüsünden direkt ilgili linke gidilmesini sağlayan Link Shot, tek tuşla YouTube’da canlı yayın yapabilme özelliği LG K40S’in diğer öne çıkan özellikleri arasında.

Pil ömrü

K40S Amerikan Ordusunun dayanıklılıkla ilgili MIL-STD-810G standardını karşılıyor ve optimize edilmiş 3,500 mAH bataryalarla birlikte sunuluyor. Telefonun Eco Playback özelliği ise sadece sesli içerik dinlenirken arka plan parlaklığını kısarak pil ömründen tasarruf etmeyi sağlıyor.

LG 40S özellikleri:

  • Chipset: 2.0 GHz Sekiz Çekirdek
  • Ekran: 6.1-inç 19.5:9 HD+ FullVision Ekran
  • Bellek: 2GB, 3GB RAM* / 32GB ROM / microSD (2TB'a kadar)

Kamera:

  • Arka: PDAF 13MP / Süper Geniş Açılı 5MP
  • Ön: 13MP Standart
  • Batarya: 3,500 mAh
  • İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie
  • Boyut: 156.3 x 73.9 x 8.6mm
  • Ağ: LTE / 3G / 2G
  • Renk: Yeni Aurora Siyahı ve Yeni Fas Mavisi
  • Diğerleri: DTS:X 3D Surround Sound / AI CAM / MIL-STD 810G Uyum / Parmakizi Sensörü / Googl
  • Asistan Düğmesi

LG K40S’in satış fiyatı 1.499 TL olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
LG K serisi LG K40S telefon

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