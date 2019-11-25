LG K serisinin yeni üyesi LG K40S satışa sunuluyor

LG'nin IFA 2019'da tanıttığı K serisinin yeni telefonu LG K40S satışa sunuldu. K serisinin yeni telefonu, bütçe dostu fiyatının yanı sıra, zengin multimedya deneyimi sunuyor. K40S, geliştirilmiş ön ve arka kameraları, ekranı ve uzun ömürlü bataryası ile dikkat çekiyor. Telefon, sinematik ses kalitesi, Google Asistan ve Google Lens özellikleriyle de öne çıkıyor.

Fotoğraf çekimleri

Telefon, PDAF'lı 13 MP ve Süper Geniş Açılı 5 MP olmak üzere iki arka kameraya sahip. LG K40S’in 13 MP’lik ön kamerası ise kaliteli selfie çekimine olanak tanıyor. K40S 117 derecelik açıya sahip kamerasıyla, geniş grup fotoğrafları, manzara çekimleri gibi kareler için ideal.

Hem ön hem de arka kameralarıyla 13 milyon piksel görüntü sunabilen LG K40S ile çekilen fotoğraflar kesildiğinde veya yakınlaştırıldığında da görüntü kalitesi korunuyor. PDAF özelliği ile oto fokus teknolojisi sunan K40S, aksiyon çekimlerinde yüksek performans sergiliyor. K40S’in portre modu doğallığı bozmadan fokuslarken, kameranın AI özelliği de çekilen objeleri tanıyıp 8 ayrı çekim modundan birini önerebiliyor.