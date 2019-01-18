LG katlanabilir ekranlı telefonunu yakında tanıtacak

Katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar ile ilgili ilk söylentiler 2014 yılında ortaya atılmıştı. Sonrasında 2015’te Samsung’un aldığı patentler ortaya çıktı. Fakat o tarihten 2018’e kadar katlanabilir ekranlı akıllı telefonlara dair pek birşey göremedik.

Nitekim geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Samsung ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefon modelini su yüzüne çıkarmıştı. Güney Koreli şirket, telefonu sadece uzaktan göstermekle yetinirken herhangi bir bilgi ise vermemişti.

Elbette katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar konusunda önemli adımlar atan tek firma Samsung değil. Teknoloji basınına yansıyan bilgilere göre LG ve Huawei’nin de bu konuda önemli girişimleri mevcut.

Özellikle ekran sektörünün en büyük 2. ismi olan LG’nin katlanabilir ekranlı akıllı telefon modelinde sona geldiği iddia ediliyor. Hatta sızdırılan son bilgilere bakacak olursak Güney Koreli şirket katlanabilir ekrana sahip ilk modelini Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtmayı planlıyor.

Bazı mecralar yeni G ya da yeni V modelinin katlanabilir ekrana sahip olacağı konusunda oldukça eminler. Fakat bu teknolojinin hali hazırda maliyetli oluşu bu ihtimali ortadan kaldırıyor.

Malum LG son dönemde pazar payını hali düşürmüş durumda. Dolayısıyla amiral gemisi modelini 1000 doların üzerinde satışa sunması şirket için büyük risk oluşturacaktır. Yine de bekleyip göreceğiz.

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