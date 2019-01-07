LG katlanabilir telefon ile Samsung’a meydan okuyor!

Samsung geçtiğimiz yılın son aylarında düzenlediği etkinlikte ilk defa katlanabilir bir telefon modelini tanıtmıştı. Henüz geliştirme aşamasında olan bu modelin sergilenmesi, Samsung için bir göz dağı verme hamlesiydi aslında. Biz panelleri katlanabilir yaptık diye rakiplerine korku salan Samsung’a, LG cephesinden bu yıl bir karşı hamle gelecek gibi görünüyor.

Letsodigital.com ‘un haberine göre LG’nin aldığı patent, ekran panelinin tam orta yerinden iki parça halinde katlanabileceğini gösteriyor. İster tablet isterseniz de telefon olacak olan bu modelde, telefon moduna aldığınızda arka ve ön bölümde ekran olacak.

Sızıntı devi Evan Blass, LG’nin katlanabilir telefonunu 2019 yılında tanıtmasının çok zor olduğunu söylemişti. Ancak LG aldığı bu patent ile 2019’un son çeyreğinde bizlere bir şov yapacak gibi görünüyor. LG’nin katlanabilir telefonunun da Samsung’un ki gibi prototip aşamasında olması bekleniyor.

Tahminlerimize göre; 2021 yılından önce katlanabilir telefonlara son kullanıcınının erişimi pek mümkün olmayacak.

PlayStation 5’e rakip geliyor! Mad Box!

