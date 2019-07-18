LG’nin uygun fiyatlı Harmony serisinin yeni üyesi sonunda ortaya çıktı

Elbette bu kayıpta LG’nin tutarsız fiyat politikası ve yeterli teknik destek sunmamasının da önemli bir rolü mevcut. Tabi ki bunlar başka bir yazının içeriği olduğu için biz asıl konumuza odaklanalım.

Genel olarak LG öyle çok fazla uygun fiyatlı model üretmeyi seven bir şirket değil. Tam olarak bu sebepten ötürü orta segmentte yeteri kadar müşteriye hitap edemiyor. Güney Koreli şirket bu açığı kapatabilmek için 2 yıl önce 100 doların altında fiyatıyla dikkat çeken Harmony’i satışa sunmuştu. Gelen tepkilerin olumlu seyretmesi sonrası geçtiğimiz yıl da 140 dolarlık etikete sahip olan Harmony 2 raflardaki yerini aldı. Belli başlı operatörler aracılığıyla satılan bu modellere önümüzdeki günlerde bir yenisi daha eklenecek.

Sızıntı dünyasının güvenilir isimlerinden biri olan Evan Blass konu hakkında bir açıklamada bulundu. Blass LG Harmony 3’ün önümüzdeki ay satışa sunulacağını ve fiyatının da 200 doların altında olacağını belirtti. Ayrıca telefona dair bir görsel de paylaştı. Dilerseniz LG Harmony 3 tasarımına aşağıdan göz atabilirsiniz.

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