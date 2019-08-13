LG Q60 hızlı bir giriş yaptı

LG Q60, 8.7mm kalınlıkta ve 172 gram ağırlıkta. Arka yüzeyi cam gibi, parlak ve oldukça da kaygan. Dolayısıyla kullanırken dikkatli olmanızda fayda var. Arka tarafta dikkat çeken bir diğer nokta ise, parmak izi okuyucu sensör.

Telefonun ön kısmında herhangi bir fiziksel tuş yer almazken, sağ tarafta güç tuşu, sol tarafta da ses tuşlarıyla birlikte Google Asistan tuşu konumlandırılmış.

Cihazın ekran çerçeve oranı ise, %78.8. Açıkçası biraz daha iyi olabilirdi. 6.26 inç değerdeki IPS ekran da 269ppi değerinde ve 720 x 1520 çözünürlük sunuyor. Bu değerler de biraz daha iyi olabilirdi. Özellikle güneş altındaki kullanımlarda ekranın görüntüleme performansında düşüşler yaşanıyor.

MediaTek’in Helio P22 çipsetiyle gelen telefonda Android 9 işletim sistemi var. Arayüzü basit ve kullanımı kolay. Lakin çok da yüksek performans beklememeli, güncel üç boyutlu oyunlar için Q60’a güvenmemelisiniz.

Q60’ın arka tarafında 16+5+2MP’ten oluşan üçlü kamera sistemi var. Portreler çekebilir, geniş açılı fotoğraflar çekebilir ya da isterseniz tek tuşla YouTube üzerinden canlı yayın başlatabilirsiniz. Ön tarafta da 13MP selfie kamera var. Kameralar genel olarak iyi ışıklı ortamlarda iyi sonuçlar veriyor. Işık seviyesi azaldıkça performans da düşüyor.