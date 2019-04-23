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LG V40 ThinQ DxOMark tarafında güncelleme aldı

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TEKNOLOJİ  | 23.04.2019 08:45 | Son Güncelleme

LG, geçtiğimiz yılın Ekim ayında karşımıza LG V40 modeli ile çıkmıştı. Uzun zamandır Android telefon pazarında Samsung ve diğer Çinli üreticilerinin gerisinde kalan LG, bu kötü gidişata bir son vermek istiyordu.

LG V40 ThinQ DxOMark tarafında güncelleme aldı

Telefonun üzerinde yer alan DAC ile eşsiz bir müzik deneyimi vadeden LG V40, kamera konusunda da çok iddialıydı. Ancak LG V40 üçlü arka kamera kurulumuna rağmen bekleneni verememişti.

Fotoğraf makinelerinin ve akıllı telefonların kameralarını test eden ve verdiği skorlar genel geçer kabul gören DxOMark, LG V40’ın puanını 93 olarak belirlemişti. Ancak bugün DxOMark ekibi telefonun kamerasını değerlendirirken hata yaptıklarını açıkladı. DxOMark bu açıklamadan sonra telefonun skorunu 1 puan arttırarak 94 puan olarak güncelledi.

DxOMark gibi bir kurumun neden böyle bir hata yaptığı henüz bilinmiyor. Ancak bu kurumun hatasını geç de olsa fark edip skoru güncellemesi ne kadar şeffaf davrandığının bir göstergesi.

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Anahtar Kelimeler:
LG LG V40

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