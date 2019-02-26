LG V50 ThinQ 5G özellikleri ve fiyatı

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan LG, Mobil Dünya Kongresi’ne adeta damga vurdu. Güney Koreli teknoloji devi ardı ardına tanıttığı üst segment modelleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. LG’nin tanıttığı telefonlar içerisinde en çok ilgi gören ise LG V50 ThinQ 5G oldu.
Teknoloji dünyasını az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere LG, V serisinin yeni cihazlarını genelde yılın ikinci yarısında tanıtıyordu. Dolayısıyla bu etkinlikte V50’yi görmek bizler için büyük bir sürpriz oldu.
Zaten LG G8’in tanıtılacağı çok önceden biliniyordu. Fakat 5G destekli V50’nin tanıtılması, pek de beklendik bir gelişme değildi. Peki LG’nin 5G destekli yeni amiral gemisi modeli kullanıcılarına ne gibi özellikler sunacak? İşte LG V50 ThinQ 5G özellikleri ve diğer detaylar.
Tanıdık bir tasarım çizgisi
LG geçtiğimiz yıl benimsediği çentikli tasarım çizgisini 2019’da da koruyacak gibi görünüyor. Zira MWC kapsamında tanıtılan üst segment modellerin hepsi çentikli tasarıma sahipti.
LG V50 ThinQ 5G, alıştığımız çentikli tasarım çizgisiyle karşımıza çıktı. 159.2 x 76.1 x 8.3 mm boyutlarındaki telefonun ağırlığı ise 183 gram.
1440 x 3120 piksel çözünürlüğünde 19.5:9 en boy oranına sahip 6.4 inçlik AMOLED ekranla gelen cihaz 537 ppi derinliğe sahip. Çentiğin genişliğinden ötür ekranın gövdeye oranı ise yüzde 83 dolaylarında.
Telefonun arka tarafına geçtiğimizde ise yatay olarak konumlandırılmış 3’lü ana kamera modülü ve bunun hemen altında fiziksel parmak izi okuyucusunun yer aldığını görüyoruz. Açıkçası sektördeki pek çok isim ekran altı parmak izi okuyucusu teknolojisine geçerken, LG’nin fiziksel parmak izi okuyucusunda diretmesi biraz ilginç olmuş.
Üst düzey teknik özellikler
Telefonun teknik özelliklerine baktığımızda tanıdık bir tablo ile karşılaşıyoruz. LG V50 ThinQ 5G, 2019’da duyurulan ya da duyurulacak olan pek çok model gibi Snapdragon 855 yonga setinden güç alıyor.
6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunan telefonda 512GB’ta kadar genişletilebilir microSD kart desteği de mevcut.
4000 mAh kapasitesine sahip oldukça geniş bir bataryadan beslenen LG V50 ThinQ 5G, Quick Charge 3.0 teknolojisini de destekliyor. Bu sayede telefonun şarjı 36 dakika içerisinde yüzde 50 seviyesine kadar dolabiliyor.
Beklentileri karşılayan bir kamera üçlüsü
Gelelim LG V50’de bulunan kamera modüllerine. Telefonda 3’ü arkada, 2’si ön tarafta olmak üzere toplamda 5 kamera yer alıyor.
Telefonun arka yüzünde yatay olarak konumlandırılmış 12 MP, 27mm (standard), f/1.5, 1/2.6″, 1.4µm, 3-axis OIS, dual pixel PDAF, 12 MP, 52mm (telephoto), f/2.4, 1.0µm, 2x optical zoom, OIS, PDAF, 16 MP, 16mm (ultrawide), f/1.9, 1/3.1″, 1.0µm, no AF özelliklerinde 3’lü kamera modülü mevcut.
Ön tarafta ise çentiğin hemen içerisinde 8 MP, 26mm (standard), f/1.9, 1.4µm, 5 MP, 21mm (wide), f/2.2, 1.4µm özelliklerinde iki kamera yer alıyor.
Sayısal değerlere baktığımız zaman bu kameraların beklentileri karşılayacağını söyleyebiliriz. Fakat yine de çekilecek olan canlı fotoğraflar üzerinden yorum yapmak daha doğru olacaktır.
Fiyat ve diğer detaylar
Gelelim LG V50 ThinQ 5G fiyatı ve diğer detaylarına. Güney Koreli şirket henüz telefonun fiyatı ile ilgili net bir açıklamada bulunmadı. Telefonun ikinci çeyrekte satışa sunulacağını hesaba katarsak LG’nin fiyat için biraz daha bekleyeceğini varsayabiliriz.
Öte yandan telefonun kutudan ilk çıktığında Android 9.0 Pie ile çalışacağını da belirtelim. Qualcomm’un 5G alt yapısını kullanacak olan LG V50 ThinQ 5G’nin hangi bölgelerde satışa sunulacağı ise henüz netlik kazanmış değil.
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