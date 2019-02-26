LG V50 ThinQ 5G özellikleri ve fiyatı

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan LG, Mobil Dünya Kongresi’ne adeta damga vurdu. Güney Koreli teknoloji devi ardı ardına tanıttığı üst segment modelleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. LG’nin tanıttığı telefonlar içerisinde en çok ilgi gören ise LG V50 ThinQ 5G oldu.

Teknoloji dünyasını az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere LG, V serisinin yeni cihazlarını genelde yılın ikinci yarısında tanıtıyordu. Dolayısıyla bu etkinlikte V50’yi görmek bizler için büyük bir sürpriz oldu.

Zaten LG G8’in tanıtılacağı çok önceden biliniyordu. Fakat 5G destekli V50’nin tanıtılması, pek de beklendik bir gelişme değildi. Peki LG’nin 5G destekli yeni amiral gemisi modeli kullanıcılarına ne gibi özellikler sunacak? İşte LG V50 ThinQ 5G özellikleri ve diğer detaylar.

Tanıdık bir tasarım çizgisi



LG geçtiğimiz yıl benimsediği çentikli tasarım çizgisini 2019’da da koruyacak gibi görünüyor. Zira MWC kapsamında tanıtılan üst segment modellerin hepsi çentikli tasarıma sahipti.

LG V50 ThinQ 5G, alıştığımız çentikli tasarım çizgisiyle karşımıza çıktı. 159.2 x 76.1 x 8.3 mm boyutlarındaki telefonun ağırlığı ise 183 gram.