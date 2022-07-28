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LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS 2. nakil dönemi ne zaman başlayacak? 1. ve 2. nakil sonuçları için MEB'in açıklaması

28.07.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS tercih sonuçları 25 Temmuz tarihinde açıklanmıştı. Sonuçlara göre herhangi bir liseye yerleşemeyen adaylar için nakil dönemi başlamış oldu. Öğrenciler MEB'in açıkladığı boş kontejanlara göre 1. nakil tercihlerini gerçekleştiriyorlar. LGS 1. nakil tercih başvuru işlemleri 29 Temmuz tarihine kadar alınmaya devam edecek. Peki, LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS 2. nakil dönemi ne zaman başlar? İşte detaylar...

LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS 2. nakil dönemi ne zaman başlayacak? 1. ve 2. nakil sonuçları için MEB'in açıklaması

LGS 1. nakil tercihleri 25 Temmuz'dan itibaren alınmaya başladı, tercihler 29 Temmuz'a kadar alınmaya devam edecek. LGS 1. nakil tercihinde bulunan öğrenciler, tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih için MEB'in açıklaması ilgiyle takip ediliyor. Peki, LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 1. ve 2. nakil sonuçları için MEB'in açıkladığı tarih...

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 25 Temmuz ve 29 Temmuz tarihleri aralığında alınacak. LGS 1. nakil tercih işlemleri e-okul üzerinden gerçekleştiriliyor. Sonuçlar ise 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü açıklanacak. Sonuçlar meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak.

2. NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ BİLGİSİ

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1 Ağustos ve 5 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. Sonuçlar ise 8 Ağustos 2022 Pazartesi tarihinde açıklanacak.

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları 9-17 Ağustos tarihleri aralığında alınacak.

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