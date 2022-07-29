LGS 1. nakil tercihlerinde son gün! LGS 1. ve 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanır MEB 2022? LGS nakil başvurularında kaç tercih hakkı var?

LGS 1. nakil işlemleri için son güne gelindi. LGS tercih sonuçlarının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen adaylar nakil işlemlerine başladı. LGS 1. nakil tercihleri için 25 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri verilmişti. Peki LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanır? LGS 2. nakiller başladı mı? İşte MEB 2022 LGS nakil sonuçları...

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Yerleştirmeye esas LGS 1. nakil tercih başvuruları 25 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri arasında alınacak. LGS 1. nakil tercih sonuçları ise 1 Ağustos 2022 Pazartesi tarihinde paylaşılacak. Sonuçlar meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak.

LGS 2. NAKİL TERCİH BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Yerleştirmeye esas LGS 2. nakil tercih başvuruları 1 Ağustos - 5 Ağustos tarihleri arasında alınacak. LGS 1. nakil tercih sonuçları ise 8 Ağustos 2022 Pazartesi tarihinde paylaşılacak. Sonuçlar meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak.

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları 9-17 Ağustos tarihleri aralığında alınacak.

LGS NAKİL BAŞVURULARINDA KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

LGS nakil başvurularında öğrenciler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3 tercih yapabilecek. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.



