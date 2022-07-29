EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. LGS 1. nakil tercihlerinde son gün! LGS 1. ve 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanır MEB 2022? LGS nakil başvurularında kaç tercih hakkı var?

LGS 1. nakil tercihlerinde son gün! LGS 1. ve 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanır MEB 2022? LGS nakil başvurularında kaç tercih hakkı var?

29.07.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS tercih sonuçlarının 25 Temmuz'da açıklanmasıyla beraber 1. nakil süreci de başlamış oldu. LGS 1. nakil işlemleri 25 Temmuz - 29 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacak. LGS 1. nakil işlemleri için bugün son güne gelinmesiyle beraber, 1. nakil sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve 2. nakil işlemlerinin tarih bilgisi internette sorgulanmaya başladı. Peki, LGS 1. ve 2. nakil sonuçları tarih bilgisi nedir? MEB 2022 LGS nakil sonuçları ve detaylar haberimizde...

LGS 1. nakil tercihlerinde son gün! LGS 1. ve 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanır MEB 2022? LGS nakil başvurularında kaç tercih hakkı var?

LGS 1. nakil işlemleri için son güne gelindi. LGS tercih sonuçlarının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen adaylar nakil işlemlerine başladı. LGS 1. nakil tercihleri için 25 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri verilmişti. Peki LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanır? LGS 2. nakiller başladı mı? İşte MEB 2022 LGS nakil sonuçları...

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Yerleştirmeye esas LGS 1. nakil tercih başvuruları 25 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri arasında alınacak. LGS 1. nakil tercih sonuçları ise 1 Ağustos 2022 Pazartesi tarihinde paylaşılacak. Sonuçlar meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak.

LGS 2. NAKİL TERCİH BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Yerleştirmeye esas LGS 2. nakil tercih başvuruları 1 Ağustos - 5 Ağustos tarihleri arasında alınacak. LGS 1. nakil tercih sonuçları ise 8 Ağustos 2022 Pazartesi tarihinde paylaşılacak. Sonuçlar meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak.

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları 9-17 Ağustos tarihleri aralığında alınacak.

LGS NAKİL BAŞVURULARINDA KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

LGS nakil başvurularında öğrenciler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3 tercih yapabilecek. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
“Doğa”lı öğrencilere Arizona State Üniversitesi iş birliği ile çift diploma olanağı“Doğa”lı öğrencilere Arizona State Üniversitesi iş birliği ile çift diploma olanağı
YKS tercih kodu nedir?YKS tercih kodu nedir?
YKS tercihleri nasıl, nereden yapılır?YKS tercihleri nasıl, nereden yapılır?
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı lgs lgs 1 nakil sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Tavuk ayağı yemek ne demek?

Tavuk ayağı yemek ne demek?

Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?

Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?

PMYO mülakatları ne zaman 2022?

PMYO mülakatları ne zaman 2022?

İlginizi Çekebilir

Kaynatıp suyunu içmeyen bin pişman! Faydaları dudak uçuklatıyor

Kaynatıp suyunu içmeyen bin pişman! Faydaları dudak uçuklatıyor

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.