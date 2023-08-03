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LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 LGS 3. tercih (2. nakil) sonuçları nasıl öğrenilir? MEB lise sonuçları

03.08.2023 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS 2. nakil sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Bu yıl LGS sınavı 4 Haziran'da gerçekleşirken sonuçlar ise 23 Haziran'da açıklandı. İlk tercih işlemleri 3 Temmuz- 19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti. Açıklanan LGS tercih sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyen veya kazandığı okuldan farklı bir okula geçmek isteyen öğrenciler için nakil dönemi başlayacak. Peki, LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 LGS 3. tercih (2. nakil) sonuçları nasıl öğrenilir?

LGS tercih sonuçları adayların erişimine açıldı. Böylelikle LGS nakil süreci de başlamış oldu. LGS tercih sonuçlarını e-Okul üzerinden öğrenen adaylar Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ya da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne öğrenim görmek isteyen adaylar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan bilgileri inceliyor. İşte LGS nakil tarihleri ve detaylar...

LGS TERCİH SONUÇLARI EKRANI

optik form 3

LGS'DE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

LGS ile hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos 2023 tarihlerinde alınacak ve 18 Ağustos 2023'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

optik form 2

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24 - 28 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 - 04 Ağustos 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023

ÖĞRETMEN MEB

LGS BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

LGS tercih sonuçlarına göre boş kontenjan ve lise taban puanları MEB tarafından açıklanacak.

LGS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS OPTİK

2023 LGS KONTENJANLAR

Bu yıl Türkiye genelinde 2.492 lise, merkezi sınav puanlarına dayanarak öğrenci kabul edecek.

LGS ile öğrenci alan okullara toplamda 206.414 öğrenci yerleştirilecek.

MEB'den yapıla açıklamaya göre; bu yerleştirmelerin dağılımı şu şekilde:

FEN LİSESİ: 40 bin 470 öğrenci

ANADOLU LİSESİ: 71 bin 022 öğrenci

SOSYAL BİLİMLER LİSESİ: 10 bin 740 öğrenci

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ: 42 bin 356 öğrenci

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ: 41 bin 826 öğrenci

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