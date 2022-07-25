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LGS 2022 2. TERCİHLER NE ZAMAN ? Lise tercih kılavuzu yayınlandı mı, lise nakilleri ne zaman başlar?

25.07.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından istediği liseye yerleşemeyen öğrenciler lise nakil işlemleri ve LGS 2. tercihleri sorguluyor. Lise adaylar ve veliler konuya ilişkin "Lise nakilleri ne zaman başlar? LGS 2. tercihler ne zaman?" sorularını araştırmaya başladı. İşte LGS 2. tercihler ve nakil işlemleri hakkında ayrıntılar...

LGS 2022 2. TERCİHLER NE ZAMAN ? Lise tercih kılavuzu yayınlandı mı, lise nakilleri ne zaman başlar?

Liseler Geçiş Sistemi (LGS) ile tercih sonuçlarını öğrenen adayların gündeminde LGS 2. tercihler ve nakil işlemleri bulunuyor. Milyonlarca öğrenci liseye yerleşirken, yerleşemeyen adaylar LGS 2. tercih işlemlerini bekleyecek. LGS nakil süreci ile ilgili takvim bir süre önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanmıştı. Peki LGS 2022 2. tercihler ne zaman ? Lise tercih kılavuzu yayınlandı mı, lise nakilleri ne zaman başlar? İşte detaylar...

LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK 2022?

LGS 2.tercihler yani yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 25-29 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

LGS 2.TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih sonuçları yani LGS 2.tercih sonuçları 1 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilecek.

LİSE 2.NAKİL BAŞVURU TARİHİ

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması:

01 Ağustos - 05 Ağustos 2022

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı:

8 Ağustos 2022

LİSE NAKİL BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

LGS NAKİLLERİ İÇİN TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI?

LGS 2.tercihler için henüz yeni bir kılavuz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM lgs
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