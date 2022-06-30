LGS 2022 sonuçları açıklandı! LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı!

LGS sonuçları 5 Haziran Pazar günü sınava giren öğrenciler ile velileri tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar, Liselere Geçiş Sistemi ile ilgili internette yaptıkları araştırmalara devam ediyor. Peki LGS 2022 sonuçları açıklandı mı? Ayrıntılar haberimizde...

LGS 2022 SONUÇLARI AÇIKLANDI

LGS sonuçları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklamada bulunulmuştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Hairan 2022 Cumartesi günü yaptığı açıklamada LGS sınavıyla ilgili ilk değerlendirmeleri bitirdiklerini ve sonuçların 30 Haziran'da açıklanacağını belirtti.

Bakanlık, Liselere Geçiş Sistemi sınavının sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu.

Sonuçlar "www.meb.gov.tr" internet adresinden sorgulanacak.

LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

LGS sınav sonuçları 30 Haziran Perşembe günü itibarıyla "www.meb.gov.tr" internet adresinden sorgulanabiliyor.

