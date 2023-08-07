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  4. LGS 3. tercih var mı? LGS'de yerleşemeyenler ne yapacak, liselere yerleşemeyenler ne zaman ve nasıl tercih yapacak? e-okul.MEB.gov.tr sorgulama

LGS 3. tercih var mı? LGS'de yerleşemeyenler ne yapacak, liselere yerleşemeyenler ne zaman ve nasıl tercih yapacak? e-okul.MEB.gov.tr sorgulama

07.08.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS 2. nakil sonuçları hakkında MEB'den yapılan son dakika açıklaması sonrası "2023 LGS 3. tercih var mı?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 2023 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarına bakanlığın internet adresinden ulaşılabiliyor. Peki, LGS'de yerleşemeyenler ne yapacak, liselere yerleşemeyenler ne zaman ve nasıl tercih yapacak? İşte, e-okul.MEB.gov.tr sorgulama...

LGS yerleştirme sonuçlarının ardından açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas lise 2. nakil tercihleri gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmenin ardından lise nakil sonuçları ilan edildi. MEB tarafından LGS 2. nakil sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Peki, Peki, LGS'de yerleşemeyenler ne yapacak? İşte Meb.gov.tr lise 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı ve merak edilen sorunun cevabı...

2023 LGS'DE YERLEŞEMEYENLER NE YAPACAK?

LGS 2.nakil sürecinden hiçbir okula yerleşmeyen öğrenciler İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularını yapacaklar.

LGS'DE YERLEŞEMEYENLER NE ZAMAN TERCİH YAPACAK, HANGİ TARİHTE?

LGS'de yerleşemeyenler 8-16 Ağustos tarihleri arasında yerleştirme başvurularını yapacaklar. 18 ZAğustos ttarihinde ise yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

LGS NAKİL TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

LGS İkinci nakil sonuçları 07 Ağustos 2023 tarihinde açıklandı.

LGS 2. nakil sonuçları için aşağıdaki linkten sorgulama yapabilirsiniz.

LGS NAKİL TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

08 – 16 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

lgs-nakil-sonuçları

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22 – 25 Ağustos tarihleri arasında alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

MEB'DEN '2023 LGS 2. NAKİL SONUÇLARI' AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "LGS Kapsamında Yerleştirmeye Esas 2. Nakil sonuçları açıklandı" ifadelerine yer verildi.

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