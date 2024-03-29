EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. LGS başvuruları bugün sona eriyor! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS başvuruları bugün sona eriyor! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

29.03.2024 10:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için başvurular bugün sona erecek.

2023-2024 eğitim öğretim yılı sonunda Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'na göre, resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezi sınav, 2 Haziran'da uygulanacak. Merkezi sınav başvuruları, "e-Okul" üzerinden isteğe bağlı gerçekleştiriliyor. Sınava katılım isteğe bağlı olacak, katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını elektronik ortam üzerinden ücretsiz yapabilecek. Okul müdürlükleri başvuru işlemleriyle ilgili öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları, 1 Nisan 2024'e kadar okul müdürlüklerince onaylanacak. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda eğitim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak. Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını elektronik ortamdan takip edebilecek.

SINAVIN İÇERİĞİ

Her alan için 8'inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak, öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak.

Ekran görüntüsü 2024-03-29 105740

GİRİŞ BELGELERİ 24 MAYIS'TA

Sınav, il ve ilçelerde belirlenen okullarda yapılacak. Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamdan okul müdürlüklerince alınacak, mühürlenecek ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek. Öğrenciler, sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleriyle geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracak.

SONUÇLAR 28 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK

Sınavın birinci oturumu saat 9.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak. Sınav sonuçları, 28 Haziran 2024'te "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK'ten denklikle ilgili yeni düzenlemeYÖK'ten denklikle ilgili yeni düzenleme
Milyonlarca öğrenci bekliyordu! MEB yayımladıMilyonlarca öğrenci bekliyordu! MEB yayımladı
1 Nisan için 'tatil' kararı! Bakanlık duyurdu1 Nisan için 'tatil' kararı! Bakanlık duyurdu
Anahtar Kelimeler:
lgs lgs başvuru
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Yunanistan'ın güneyinde şiddetli deprem

Yunanistan'ın güneyinde şiddetli deprem

Kuzenini ziyaret etti, 12 yaşındaki kızını taciz etti! Whatsapp yazışması ortaya çıktı

Kuzenini ziyaret etti, 12 yaşındaki kızını taciz etti! Whatsapp yazışması ortaya çıktı

YÖK'ten denklikle ilgili yeni düzenleme

YÖK'ten denklikle ilgili yeni düzenleme

Bağcılar'daki sapık sucunun ardından şimdi de sapık bakkal! Serbest kalma ihtimali ağızları açık bıraktı: Kimseye söylemezsen her istediğini veririm

Bağcılar'daki sapık sucunun ardından şimdi de sapık bakkal! Serbest kalma ihtimali ağızları açık bıraktı: Kimseye söylemezsen her istediğini veririm

R. Madrid'e veda! Dünya devi Arda'yı kapıyor, tarihe geçecek teklif

R. Madrid'e veda! Dünya devi Arda'yı kapıyor, tarihe geçecek teklif

Milyonlarca öğrenci bekliyordu! MEB yayımladı

Milyonlarca öğrenci bekliyordu! MEB yayımladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markaların indirimdeki giyim ürünleri burada

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markaların indirimdeki giyim ürünleri burada

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.