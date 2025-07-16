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LGS'de şaibe iddialarıyla ilgili yeni açıklama! Bakan Tekin: 29 kişiye soruşturma açıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son günlerin sıcak gündemi olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına ilişkin şaibe iddialarını bir kez daha yalanladı. Bakan Tekin velilerin ve sınava giren çocukların rahat olması gerektiğini vurguladı ve toplamda bir okuldaki 29 kişiye soruşturma açıldığını belirtti.

LGS'de şaibe iddialarıyla ilgili yeni açıklama! Bakan Tekin: 29 kişiye soruşturma açıldı
Ufuk Dağ

Son günlerde LGS ile ilgili şaibe iddiaları gündemi sarsmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS'ye ilişkin şaibe iddiaları yalanlamıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

LGS de şaibe iddialarıyla ilgili yeni açıklama! Bakan Tekin: 29 kişiye soruşturma açıldı 1

Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Sınava ilişkin tartışmalar sınav günü başladı. Anında müdahale ettik. Soruların çalındığı iddiası külliyen yalan. Yayınlanan PDF, 10.45'te biten sınavın ve 11.57'de yayınlanmış. Güçlü bir altyapımız var. İncelediğimizde ortada herhangi bir çalınma olmadığını açıkladık. Görüntüleri paylaşanla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladık.

LGS de şaibe iddialarıyla ilgili yeni açıklama! Bakan Tekin: 29 kişiye soruşturma açıldı 2

"HERKES RAHAT OLSUN"

İnsanlar siyaset yapabilir. Eleştiri doğaldı. İftira, hakaret atabilirler bunlar yargının işi. Ama böyle bir yerde defalarca açıklama yapmamıza rağmen bu şekilde çocuklarımız demoralize edecek ifadelerden uzak durmaları lazım. Bir siyasi partinin genel başkanı hakaret etti. Çocuklarımızın üzerinden bunu yapmaları hukuka aykırı. Tüm veliler ve çocuklarımız rahat olsun. Hepsi yetkililerce incelendi.

LGS de şaibe iddialarıyla ilgili yeni açıklama! Bakan Tekin: 29 kişiye soruşturma açıldı 3

29 KİŞİYE SORUŞTURMA

O okuldaki 29 kişi hakkında soruşturma açıldı. Devam ediyor idari soruşturmamız. Tekrar ediyorum sınav bittikten 1 saat sonra olmuş bir olay. Risk oluşturacak bir durum yok.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı lgs yusuf tekin
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