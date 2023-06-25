LGS EK KONTENJAN 2023: Depremzedelere LGS'de ek kontenjan mı verilecek, liselerde kaç ek kontenjan olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS mesajı

LGS ek kontenjanları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrencilere ilgilendiren detayları aktardı. Öte yandan LGS tercih kılavuzu için son dakika açıklaması yarın (26 Haziran 2023 Pazartesi) yapılacak. Açıklama ile birlikte adaylar tercihlerini 3-19 Temmuz'da gerçekleştirebilecekler. Peki, depremzedelere LGS'de ek kontenjan mı verilecek, liselerde kaç ek kontenjan olacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama...

DEPREMZEDELERE LGS'DE EK KONTENJAN

LGS'de depremzedelere ek kontenjan verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"5 Şubat 2023 tarihinde, yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrencilerimiz için bu tercih döneminde, Türkiye’nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacağız"

LGS KILAVUZU 2023 NE ZAMAN YAYINLANACAK, HANGİ TARİHTE?

LGS tercihleri, tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından belirtilen tarihlerde başlayacak.

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran Pazartesi yayınlanacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS tercihleri ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

LGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

LGS taban puanları sınav sonucunu öğrenen öğrenciler tarafından merak edildi.

MEB'den yapılan açıklamaya göre LGS Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da erişime açılacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Tercih dönemi sebebiyle MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

LİSE TABAN PUANLARI, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMALARI

LGS tercihleri, tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından belirtilen tarihlerde başlayacak.

İşte 2022 yılına ait lise taban ve tavan puanları...



