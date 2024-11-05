EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. MEB duyurdu: LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihi belli oldu! İşte LGS tarihi...

MEB duyurdu: LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihi belli oldu! İşte LGS tarihi...

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
05.11.2024 09:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihi netlik kazandı. Buna göre; LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak.

MEB duyurdu: LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihi belli oldu! İşte LGS tarihi...

2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi belli oldu. Buna göre, LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak.

8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve geçen yıl yapılan sınavdan farklı bir uygulama olmayacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı dönemi, 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

thumbs_b_c_2dc79c9f993c37b078473452d8791306

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
sınav lgs
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Burcu Köksal'dan çok konuşulacak sözler: "İşim olmaz"

Burcu Köksal'dan çok konuşulacak sözler: "İşim olmaz"

Ukrayna ile Kuzey Kore askerleri ilk kez cephede karşı karşıya geldi

Ukrayna ile Kuzey Kore askerleri ilk kez cephede karşı karşıya geldi

Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı! "Sezon bitti! Böyle giderse şampiyon olacaklar"

Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı! "Sezon bitti! Böyle giderse şampiyon olacaklar"

Silahlı saldırıda öldürülen Belediye Başkanı Hilmi Şen, AK Parti'ye geçmeye hazırlanıyordu

Silahlı saldırıda öldürülen Belediye Başkanı Hilmi Şen, AK Parti'ye geçmeye hazırlanıyordu

'Altından çıkıp ona yöneliyorlar' Fiyat düşünce... 'Hızlı el değiştiriyor'

'Altından çıkıp ona yöneliyorlar' Fiyat düşünce... 'Hızlı el değiştiriyor'

Samsunspor'a Süper Lig'de yan bakılmıyor!

Samsunspor'a Süper Lig'de yan bakılmıyor!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Gülümseten Kasım'dan alabileceğiniz en iyi şey!

Gülümseten Kasım'dan alabileceğiniz en iyi şey!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.