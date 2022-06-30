LGS tercihler ne zaman başlayacak 2022? LGS yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı? İşte başvuru tarihleri...

LGS sınav sonucu 30 Haziran Perşembe (bugün) açıklandı. LGS tercih dönemi için geri sayım sürüyor. Peki LGS tercihler ne zaman başlayacak 2022? LGS yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın detayları haberimizde...

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Lise tercihleri 4 Temmuz'da başlayacak, 20 Temmuz saat 17.00'ye dek sürecek.

Yerleştirme sonuçları ise 25 Temmuz'da açıklanacak.

LGS KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih ve yerleştirme kılavuzu "http://meb.gov.tr"den yayımlandı

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Merkezî yerleştirme; merkez sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları/proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

Öğrenciler, Bakanlığın kullanıma açtığı tercih robotuyla istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek. Tercih robotuyla okul türleri, il, ilçe ve 2021'e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor.

