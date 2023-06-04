LGS'YE GİRERKEN GEREKLİ BELGELER 2023: LGS için ne gerekli? Kalem, silgi verilecek mi? Para, yüzük, küpe, kolye, kemer yasak mı?

LGS'ye girerken gerekli belgeler arama motorlarında sorgulanıyor. Liselere geçiş Sistemi sınavının ilk oturumunda öğrenciler Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden soruları yanıtlayacak. Toplamda 50 soru soruluk ilk oturumun ardından ikinci oturumda matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak. Birçok kişi "LGS için ne gerekli? Kalem, silgi verilecek mi? Para, yüzük, küpe, kolye, kemer yasak mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte, LGS'ye girerken gerekli belgeler...

LGS'YE GİRERKEN GEREKLİ BELGELER NELER 2023?

LGS'ye girecek öğrencilerin yanında bulundurması gereken belgeler için yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır."

LGS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ?

LGS sınavında öğrencilere kalem ve silgi verilmeyecek. Öğrenciler, yanlarında kalem, silgi ve kalemtıraş götürmelidir.

LGS'DE YASAK OLAN EŞYALAR

LGS'ye girerken toka takmak yasak değildir. Ancak yüzük, küpe, kolye gibi takılar sınav salonlarına alınmayacaktır. Öğrenciler yanlarında kağıt para bulundurabilir. Ancak bozuk para x-ray cihazından geçemeyeceğinden öğrencilerin yanlarına bozuk para almamaları tavsiye edilmektedir.

