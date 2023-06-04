EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. LGS'YE GİRERKEN GEREKLİ BELGELER 2023: LGS için ne gerekli? Kalem, silgi verilecek mi? Para, yüzük, küpe, kolye, kemer yasak mı?

LGS'YE GİRERKEN GEREKLİ BELGELER 2023: LGS için ne gerekli? Kalem, silgi verilecek mi? Para, yüzük, küpe, kolye, kemer yasak mı?

04.06.2023 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS'ye girerken gerekli olan belgeler saat 09.30'da başlayacak olan sınav sebebiyle öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Liselere Geçiş Sistemi sınavında birinci oturumu saat 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere 75 dakika süre, ikinci oturumda ise 80 dakika süre tanınacak. Peki, LGS için ne gerekli? Kalem, silgi verilecek mi? Para, yüzük, küpe, kolye, kemer yasak mı? İşte, LGS'ye girerken gerekli belgeler...

LGS'YE GİRERKEN GEREKLİ BELGELER 2023: LGS için ne gerekli? Kalem, silgi verilecek mi? Para, yüzük, küpe, kolye, kemer yasak mı?

LGS'ye girerken gerekli belgeler arama motorlarında sorgulanıyor. Liselere geçiş Sistemi sınavının ilk oturumunda öğrenciler Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden soruları yanıtlayacak. Toplamda 50 soru soruluk ilk oturumun ardından ikinci oturumda matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak. Birçok kişi "LGS için ne gerekli? Kalem, silgi verilecek mi? Para, yüzük, küpe, kolye, kemer yasak mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte, LGS'ye girerken gerekli belgeler...

LGS'YE GİRERKEN GEREKLİ BELGELER NELER 2023?

LGS'ye girecek öğrencilerin yanında bulundurması gereken belgeler için yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır."

tc meb

LGS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ?

LGS sınavında öğrencilere kalem ve silgi verilmeyecek. Öğrenciler, yanlarında kalem, silgi ve kalemtıraş götürmelidir.

tc meb siyah

LGS'DE YASAK OLAN EŞYALAR

LGS'ye girerken toka takmak yasak değildir. Ancak yüzük, küpe, kolye gibi takılar sınav salonlarına alınmayacaktır. Öğrenciler yanlarında kağıt para bulundurabilir. Ancak bozuk para x-ray cihazından geçemeyeceğinden öğrencilerin yanlarına bozuk para almamaları tavsiye edilmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? Uzman öğretmenlik başvuru ekranıBaşöğretmenlik ve uzman öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? Uzman öğretmenlik başvuru ekranı
3-4 Haziran'da ne sınavı var? Hafta sonu sınav var mı?3-4 Haziran'da ne sınavı var? Hafta sonu sınav var mı?
Marifetnâme'den seğirmeler ve anlamlarıMarifetnâme'den seğirmeler ve anlamları
Anahtar Kelimeler:
lgs ne zaman meb

En Çok Okunan Eğitim Haberler

3-4 Haziran'da ne sınavı var? Hafta sonu sınav var mı?

3-4 Haziran'da ne sınavı var? Hafta sonu sınav var mı?

LGS sınav giriş yerleri yayımlandı

LGS sınav giriş yerleri yayımlandı

2023 LGS ne zaman, saat kaçta? LGS kaç dakika sürüyor? Birinci ve ikinci oturum saatleri!

2023 LGS ne zaman, saat kaçta? LGS kaç dakika sürüyor? Birinci ve ikinci oturum saatleri!

AUZEF SINAV TAKVİMİ 2023: Bahar dönemi AUZEF final sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi?

AUZEF SINAV TAKVİMİ 2023: Bahar dönemi AUZEF final sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi?

İlginizi Çekebilir

81 yaşındaki adam canını zor kurtardı

81 yaşındaki adam canını zor kurtardı

Karısını aldatırken suçüstü yakaladı! Sokak ortasında kavga çıktı

Karısını aldatırken suçüstü yakaladı! Sokak ortasında kavga çıktı

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

İçindeki 2 yaşındaki çocukla araba çalındı!

İçindeki 2 yaşındaki çocukla araba çalındı!

97 yaşındaki kadını kızı ormana terk etti! Böyle kurtarıldı...

97 yaşındaki kadını kızı ormana terk etti! Böyle kurtarıldı...

Tarzınızı yansıtacak sezonun en trend ayakkabıları indirimde

Tarzınızı yansıtacak sezonun en trend ayakkabıları indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.