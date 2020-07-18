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LGS’de tüm soruları doğru yanıtlayan Emir, Arnavutköy’ün gururu oldu

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.07.2020 13:20 | Son Güncelleme

Liselere Giriş Sınavı(LGS) sonuçları açıklanırken yüzün üstünde öğrenci de bütün soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı.

Liselere Giriş Sınavı(LGS) sonuçları açıklanırken yüzün üstünde öğrenci de bütün soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı. Arnavutköy’de yaşayan Emir Efe Uzunoğlu da sınavdan tam puan alarak ilçenin gururu oldu.
Liselere Giriş Sınavı(LGS) sonuçları açıklanırken yüzün üstünde öğrenci de bütün soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı. Arnavutköy’de yaşayan Emir Efe Uzunoğlu da sınavdan tam puan alarak ilçenin gururu oldu. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda okuyan Emir Efe, yaşadığı mutluluğu anlattı.

"Defalarca kez ders çalışmayı bırakmak istedim ama bir şekilde yine toparladım"
Sonucu öğrendikten sonra yaşadıklarını anlatan Emir Efe Uzunoğlu, “Ben ilk olarak Cemal Reşit Rey İlköğretim Okulundan mezun olarak daha sonra Mehmet Akif Ersoy Ortaokuluna geçiş yaptım. Okulumda görmüş olduğum eğitimler, öğretmenlerimin ve ailemin desteği ile birlikte de bu sene girmiş olduğum LGS sınavında birinci oldum. Bu birincilik gerçekten bana çok iyi hissettiriyor. Benim benden sonra sınava girecek olan kardeşlerime söyleyeceklerim, kendilerini çok sıkmadan ve zorlamadan yeteri kadar ders çalışmaları onları başarıya götürecektir. Ben günlük olarak çok fazla soru çözmedim ama verimli çözdüğümü düşünüyorum. Korona virüs de bizleri çok etkiledi tabi ki başlarda çok sıkıldım ve defalarca kez ders çalışmayı bırakmak istedim ama bir şekilde yine toparladım. Ayrıca ben bir devlet okulunda okudum, sınıflarımız gerçekten çok kalabalıktı. Bunların vermiş olduğu endişelere rağmen başardım. Sınava çalıştığım süre zarfında telefonum olmadı ve hiç sosyal medya hesabı kullanmadım. Telefonumu daha yeni sınavdan çıkınca tekrar elime aldım. Bu süreçte bana destek çıkan öğretmenlerime ve aileme çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Her an hedeflerini görmelerini, odaklanmalarını sağladık"
Öğrencilerinin başarısından memnun olduğunu belirten Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Mecit Süren ise ”Ben ilk olarak LGS sınavından 500 tam puan alarak birinci gelen öğrencimi tebrik ediyorum. Aynı şekilde okulumuzda yüzdelik dilimleri çok iyi olan 57 öğrencimizi de ayrı ayrı tebrik ediyor gözlerinden öpüyorum. Biz sezon başında yapmış olduğumuz projelerle öğrencilerimizin hedefleri doğrultusunda olan lise bazlı okulların isimlerini, okulumuzun merdiven basamaklarına, koridorlarına, sınıflarına teker teker yazarak öğrencilerimizin her an hedeflerini görmelerini ve hedeflerine odaklanmalarını sağladık" ifadelerini kullandı.

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