LGS’de tüm soruları doğru yanıtlayan Emir, Arnavutköy’ün gururu oldu

"Her an hedeflerini görmelerini, odaklanmalarını sağladık"

Öğrencilerinin başarısından memnun olduğunu belirten Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Mecit Süren ise ”Ben ilk olarak LGS sınavından 500 tam puan alarak birinci gelen öğrencimi tebrik ediyorum. Aynı şekilde okulumuzda yüzdelik dilimleri çok iyi olan 57 öğrencimizi de ayrı ayrı tebrik ediyor gözlerinden öpüyorum. Biz sezon başında yapmış olduğumuz projelerle öğrencilerimizin hedefleri doğrultusunda olan lise bazlı okulların isimlerini, okulumuzun merdiven basamaklarına, koridorlarına, sınıflarına teker teker yazarak öğrencilerimizin her an hedeflerini görmelerini ve hedeflerine odaklanmalarını sağladık" ifadelerini kullandı.



