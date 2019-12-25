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  4. Libya'da Habertürk ekibine silahlı saldırı!

Libya'da Habertürk ekibine silahlı saldırı!

mustafa.saygin mustafa.saygin
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Libya'da Habertürk ekibinin bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlendi.

Libya'da Habertürk ekibine silahlı saldırı!

Libya'daki son gelişmeleri anlatan Mehmet Akif Ersoy ve ekibi büyük bir tehlike atlattı. Habertürk ekibi, cephe hattında yolculuk ederken bulundukları araca silahlı saldırı düzenlendi.

İŞTE O ANLAR!


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Anahtar Kelimeler:
habertürk Libya silahlı saldırı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Geçmiş olsun.. Cumhurbaşkanı Tunus taydı.. Destek birlikleri yakında yolda..
ne işiniz var Libya'da
Halife i ruhi, derhal libyaya ickici leri gondermeli, olmassa suriyeden gelecek olan 80 bin cihat ci $2000 dolar maasli askerde olur,
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