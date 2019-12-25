Libya'da Habertürk ekibine silahlı saldırı!

Libya'daki son geli\u015fmeleri anlatan Mehmet Akif Ersoy ve ekibi b\u00fcy\u00fck bir tehlike atlatt\u0131. Habert\u00fcrk ekibi, cephe hatt\u0131nda yolculuk ederken bulunduklar\u0131 araca silahl\u0131 sald\u0131r\u0131 d\u00fczenlendi. \n\u0130\u015eTE O ANLAR!\n Bu salonu g\u00f6ren \u015fa\u015fk\u0131na d\u00f6n\u00fcyor! Araba par\u00e7alar\u0131ndan...B\u00fcy\u00fckada'da ruam tedirginli\u011fi: \u0130n cin top oynuyorArkada\u015f\u0131n\u0131 \u00f6ld\u00fcrd\u00fc, benzin d\u00f6k\u00fcp yakt\u0131 sonra da...
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