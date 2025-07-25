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Libya'ya giden Türk vatandaşı arabasının deposunu fulledi! Ödeyeceği para şaşkına çevirdi

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Libya'ya giden bir Türk vatandaşı, arabasını 70 TL'ye doldurduğunu söylediği bir video yayınladı. 9,5 Libya dinarına depo fulleyen vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi.

Libya'ya seyahat eden bir Türk vatandaşı, aracının deposunu doldurmak için bir benzin istasyonuna gitti. Ödemek için ekrana baktığında hayatının şokunu yaşadı.

Libya ya giden Türk vatandaşı arabasının deposunu fulledi! Ödeyeceği para şaşkına çevirdi 1

70 TL'YE DOLDURDU

Depoyu sadece 70 liraya fulleyebildiğini söyleyen vatandaş, "Benzinliğe geldik. Depoyu fullemek istedik, adam 9 buçuk Libya dinarına deponun dolacağını söyledi. Yani 9 dinar tam olarak 70 liraya bu arabanın deposunu doldurabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Libya ya giden Türk vatandaşı arabasının deposunu fulledi! Ödeyeceği para şaşkına çevirdi 2

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu videoya birçok yorum geldi. Ülkeye göre normal olduğunu söyleyenler de oldu.

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