Libya'ya giden Türk vatandaşı arabasının deposunu fulledi! Ödeyeceği para şaşkına çevirdi

Libya'ya seyahat eden bir Türk vatandaşı, aracının deposunu doldurmak için bir benzin istasyonuna gitti. Ödemek için ekrana baktığında hayatının şokunu yaşadı.

70 TL'YE DOLDURDU

Depoyu sadece 70 liraya fulleyebildiğini söyleyen vatandaş, "Benzinliğe geldik. Depoyu fullemek istedik, adam 9 buçuk Libya dinarına deponun dolacağını söyledi. Yani 9 dinar tam olarak 70 liraya bu arabanın deposunu doldurabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu videoya birçok yorum geldi. Ülkeye göre normal olduğunu söyleyenler de oldu.