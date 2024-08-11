SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Lige beraberlikle başlayan Trabzonspor'da taraftar faturayı Abdullah Avcı'ya kesti!

Lige beraberlikle başlayan Trabzonspor'da taraftar faturayı Abdullah Avcı'ya kesti!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.08.2024 22:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'da lige Sivas karşısında alınan 1 puanla başlanmasının ardından taraftar Abdullah Avcı'yı istifaya davet ederken tecrübeli çalıştırıcıdan karşılaşmanın ardından açıklama geldi. İşte detaylar...

Lige beraberlikle başlayan Trabzonspor'da taraftar faturayı Abdullah Avcı'ya kesti!

Süper Lig'deki ilk maçında Adana Demirspor ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'da karşılaşmanın son düdüğünün ardından taraftarlar Abdullah Avcı'yı istifaya davet etmişti.

Teknik Direktör Abdullah Avcı,maçın ardından açıklamalar yaptı.

Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, "Adalesinde çekme oldu Savic'in, sakatlık oldu. Oyun istediğimiz gibi sakin, sabırlı, 35 dakika doğruydu. Merkezden gelip sonuçlandıramadıklarımız vardı. 35'ten sonra bireysel hatalar vardı. Rakibi devreye soktuk. Uğurcan orada kurtardı. Duran top kullandılar. Oyunu ikinci yarıda domine etmemiz gerekirken gelgitli bir oyuna döndü. Yapamadığımız final pasları vardı. Ceza sahası içinde koşular yapmalıydık. Girdiklerimiz var, verdiklerimiz var. Kazanmak istiyorduk ama kazanamadık." dedi.

"TRABZONSPOR VAZGEÇMEZ, BEN DE..."

thumbs_b_c_baf5eb4e764cc11fdb1988d5c8e3c200

Avcı ayrıca, "Parçaları tamamlamaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz var. Trabzonspor asla vazgeçmez, ben de vazgeçmem. Çalışmaya, daha iyi olmaya devam edeceğiz. Alışık olmadığımız bir oyundu. Kazanmak istiyorduk. Üzgünüz. Kafamızı kaldırıp perşembe gününe bakmamız lazım." ifadelerini kullandı.

"ÜSLUBU BİLMEK ÖNEMLİ"

abdullah-avcidan-gelen-elestirilere-flas-yanit

İstifa tezahüratlarına da cevap veren Avcı, "Elbette eleştiriler olacaktır. Bunlara saygım büyük. Bu eleştirileri faydalı bir şekilde kullanacağım. Ancak dilimizi ve üslubumuzu bilmek önemli, sonuçta bu bir oyun. Taraftarımıza büyük saygımız var ve takım oturunca gerçek Trabzonspor'u görecekler" şeklinde konuştu.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Trabzonspor son dakika
En Çok Okunan Haberler
Gece yurt dışına çıkacaklar dikkat! 00.00'dan itibaren başlıyor

Gece yurt dışına çıkacaklar dikkat! 00.00'dan itibaren başlıyor

Mersin'de 'yol verme kavgası' silahlı çatışmaya döndü: 3 ölü, 5 yaralı

Mersin'de 'yol verme kavgası' silahlı çatışmaya döndü: 3 ölü, 5 yaralı

Mourinho'dan Galatasaray'a Hatayspor maçı göndermesi!

Mourinho'dan Galatasaray'a Hatayspor maçı göndermesi!

Maximin yapacağını yaptı! G.Saray taraftarına öyle bir yanıt verdi ki...

Maximin yapacağını yaptı! G.Saray taraftarına öyle bir yanıt verdi ki...

Moussa Sow'un yeni adresi herkesi şaşırttı!

Moussa Sow'un yeni adresi herkesi şaşırttı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.