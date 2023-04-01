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Ligin en kritik maçı öncesi ilginç detay! Fenerbahçe ve Beşiktaş...

01.04.2023 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın oynanacak derbi maçta rakip olacak Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın lig istatistikleri dikkati çekiyor.

Ligin en kritik maçı öncesi ilginç detay! Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Beşiktaş, bu sezon geride kalan 26 haftada ilk yarılar ile ikinci yarılar arasında çok farklı bir performans ortaya koydu. "Kara Kartallar", ligde oynadığı 25 müsabakada rakip fileleri 45 kez sarsarken, bu gollerin büyük bölümünü ilk yarıda kaydetti.

Ligde bay haftasını geçen ve 25 müsabakayı geriden bırakan Fenerbahçe ise rakibinin aksine her iki yarıda da gol bulmakta zorluk çekmedi. Sarı-lacivertliler, attığı 61 golün 26'sını ilk yarılarda, 35'ini ise ikinci yarılarda buldu.

İki ekip, geride kalan haftalardaki savunma performansıyla da dikkati çekti. Fenerbahçe, müsabakaların ilk yarısında bu haftaya dek kalesinde 7 gol gördü. Maçlara etkili başlayan Beşiktaş ise kalesinde gördüğü 25 golün 16'sına ikinci yarılarda şahit oldu.

BEŞİKTAŞ MAÇLARA HIZLI BAŞLIYOR

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Beşiktaş, bu sezon karşılaşmaların ilk yarılarında etkileyici bir performansa imza attı.

Siyah-beyazlılar, oynadığı karşılaşmada rakip filelere attığı 45 golün 27'sini ilk yarılarda attı. Beşiktaş, bu gollerin 8'ini ilk 15 dakikalık dilimde bulurken, 16-31. dakikalar arasında 7 gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı ekip ilk yarının son 15 dakikalık diliminde ise 12 gol kaydetti.

İkinci yarılarda tutuk bir görüntü ortaya koyan Beşiktaş, ikinci yarının ilk 15 dakikalık kısmında 8 gol atarken, diğer 15'er dakikalık bölümlerde 4'er gol atmayı başardı.

Beşiktaş maçların uzatma bölümünde ise 2 kez gol sevinci yaşadı.

BEŞİKTAŞ, İKİNCİ YARIDA KALESİNİ KORUMAKTA ZORLANIYOR

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Bu sezon sadece 8 maçta kalesini gole kapatan Beşiktaş, çoğunlukla ikinci yarılarda savunma zaafiyeti yaşadı.

Yediği 25 golün 9'unu ilk yarılarda, 16'sını ise ikinci yarılarda kalesinde gören siyah-beyazlı ekip, ilk 15 dakikalık bölümde 2 gol yerken, en fazla golü (7) ise ikinci yarının ilk 15 dakikalık bölümünde kalesinde gördü. Maçların son 15 dakikalık bölümünde 4 kez rakiplerinin gol sevincini izleyen siyah-beyazlılar, uzatma bölümlerinde ise sadece 1 gol yedi.

FENERBAHÇE, İYİ BAŞLAYIP İYİ BİTİRİYOR

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Fenerbahçe, bu sezon geride kalan maçların hem başında hem de sonunda iyi bir performans ortaya koydu.

Oynadığı 24 maçta rakip filelere 61 gol gönderen sarı-lacivertliler, ligin en fazla skor üreten takımı olarak dikkati çekiyor.

Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, attıkları bu 61 golün 26'sını ilk yarılarda, 35'ini ise ikinci yarılarda kaydetti. Her iki yarıda da gol yollarında etkili olan Fenerbahçe, devrelerin başında ve sonunda ise dikkati çeken bir istatistik ortaya koydu.

Maç başlarında 7 gole imza atan Fenerbahçe, ikinci yarılara da aynı şekilde başlayarak, düdüğün ardından geçen ilk 15 dakikada yine 7 gol kaydetti. Sarı-lacivertliler, ilk yarıların son 15 dakikalık kısmında 10, ikinci yarıların son 15 dakikalık kısmında ise 11 gol atarak son bölümlerde 21 gol buldu.

Fenerbahçe iki yarının da ikinci 15 dakikalık periyodunda 9'ar kez taraftarlarına gol sevinci yaşattı. Sarı-lacivertli ekip maçların uzatma bölümünde de gol atmaktan geri durmadı ve müsabakaların bu kısmında 8 kez fileleri havalandırdı.

FENERBAHÇE'NİN SAVUNMASI İKİNCİ YARILARDA SARSILDI

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Fenerbahçe, hücumdaki etkinliğini savunmaya taşımayı başaramadı.

Kalesinde 26 gol gören Fenerbahçe, 9 maçta ise rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Jesus'un öğrencileri, ilk yarılarda kalesini savunmayı başardı ve ilk 45 dakikalarda 7 gol yedi.

İlk yarılardaki savunma performansını ikinci yarıya taşıyamayan sarı-lacivertli takım, 45-60. dakikalar arasında 3 gol yerken, 60-75. dakikalar arasında kalesinde 8 gol gördü. Son 15 dakikalık bölümde 5 kez topun filelerine gitmesine engel olamayan sarı-lacivertli ekip, uzatma bölümlerinde de 3 kez yenilen golün üzüntüsünü yaşadı.


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