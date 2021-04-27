Ligler ertelendi mi? Maçlar iptal mi olacak?

Türkiye'de koronavirüsle mücadele sürecinde yeni bir döneme giriliyor. Vaka sayılarının yükselişe geçmesiyle birlikte tam kapanma uygulamasına geçildi. Tüm Türkiye'de uygulanmaya başlayacak olan tam kapanma kararının ardından futbolseverlerin aklına birçok soru geldi. 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanma uygulamasıyla birlikte vaka sayılarında düşüş hedefleniyor.
Profesyonel ve amatör sporcuların merak ettiği bir diğer konu ise liglerin ertelenip ertelenmeyeceği. Bir önceki yıl, Avrupa'da ve Türkiye'de profesyonel ve amatör ligler Kovid-19 vakaları nedeniyle geçici süreliğine ertelenmişti. Ancak bu yıl liglerin ertelenmeyeceği düşünülüyor. Nitekim, bitime 4 müsabaka kalan liglerin ileri tarihe ertelenmesi uygun görülmüyor. Yine de konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
Muhtarların aşılanması yapılacaktır.
29 Nisan 2021 yani perşembe akşamı saat 19.00’dan başlayıp 17 Mayıs 2021 pazartesi sabah 05:00’e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.
Yeme içme sektöründe sadece paket servisi ile hizmet verilecektir.
Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak diğer günler belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir.
Şehirlerarası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasite ile çalışacaktır.
Şehirlerarası seyahat izne tabi tutulacak.
Kamu kurumlarındaki personeller uzaktan çalışmaya yönlendirilecektir ve onlar da sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulacaktır.
Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecek.
İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan vatandaşlarımız VEFA ekiplerinden destek isteyecekler.
Futbolcular aşı kapsamına alındığı için tam kapanma sürecinde maçlar ertelenmeyecek.
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