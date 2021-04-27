Ligler ertelendi mi? Maçlar iptal mi olacak?

Türkiye'de koronavirüsle mücadele sürecinde yeni bir döneme giriliyor. Vaka sayılarının yükselişe geçmesiyle birlikte tam kapanma uygulamasına geçildi. Tüm Türkiye'de uygulanmaya başlayacak olan tam kapanma kararının ardından futbolseverlerin aklına birçok soru geldi. 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanma uygulamasıyla birlikte vaka sayılarında düşüş hedefleniyor.

LİGLER ERTELENDİ Mİ? MAÇLAR İPTAL Mİ OLACAK?

Profesyonel ve amatör sporcuların merak ettiği bir diğer konu ise liglerin ertelenip ertelenmeyeceği. Bir önceki yıl, Avrupa'da ve Türkiye'de profesyonel ve amatör ligler Kovid-19 vakaları nedeniyle geçici süreliğine ertelenmişti. Ancak bu yıl liglerin ertelenmeyeceği düşünülüyor. Nitekim, bitime 4 müsabaka kalan liglerin ileri tarihe ertelenmesi uygun görülmüyor. Yine de konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

SON KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR