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Ligler ertelendi mi? Maçlar iptal mi olacak?

27.04.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçmesiyle birlikte tüm Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yasak kararları bekleniyordu. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanmanın uygulanacağını açıklayan Erdoğan, tüm Türkiye'de bu yasakların başlayacağını belirtti. Bunun üzerine Süper Lig'de maçların oynanıp oynanmayacağı akıllara gelirken, ligler ertelendi mi? Maçlar iptal mi olacak? soruları soruldu.

Ligler ertelendi mi? Maçlar iptal mi olacak?

Türkiye'de koronavirüsle mücadele sürecinde yeni bir döneme giriliyor. Vaka sayılarının yükselişe geçmesiyle birlikte tam kapanma uygulamasına geçildi. Tüm Türkiye'de uygulanmaya başlayacak olan tam kapanma kararının ardından futbolseverlerin aklına birçok soru geldi. 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanma uygulamasıyla birlikte vaka sayılarında düşüş hedefleniyor.

LİGLER ERTELENDİ Mİ? MAÇLAR İPTAL Mİ OLACAK?

Profesyonel ve amatör sporcuların merak ettiği bir diğer konu ise liglerin ertelenip ertelenmeyeceği. Bir önceki yıl, Avrupa'da ve Türkiye'de profesyonel ve amatör ligler Kovid-19 vakaları nedeniyle geçici süreliğine ertelenmişti. Ancak bu yıl liglerin ertelenmeyeceği düşünülüyor. Nitekim, bitime 4 müsabaka kalan liglerin ileri tarihe ertelenmesi uygun görülmüyor. Yine de konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

SON KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

  • Muhtarların aşılanması yapılacaktır.

  • 29 Nisan 2021 yani perşembe akşamı saat 19.00’dan başlayıp 17 Mayıs 2021 pazartesi sabah 05:00’e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.

  • Yeme içme sektöründe sadece paket servisi ile hizmet verilecektir.

  • Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak diğer günler belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir.

  • Şehirlerarası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasite ile çalışacaktır.

  • Şehirlerarası seyahat izne tabi tutulacak.

  • Kamu kurumlarındaki personeller uzaktan çalışmaya yönlendirilecektir ve onlar da sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulacaktır.

  • Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecek.

  • İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan vatandaşlarımız VEFA ekiplerinden destek isteyecekler.

  • Futbolcular aşı kapsamına alındığı için tam kapanma sürecinde maçlar ertelenmeyecek.

  • Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin, "Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00’den itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır'' açıklaması yapıldı.

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    koronavirüs (Covid-19) Cumhurbaşkanı Süper Lig
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