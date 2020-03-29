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Ligler tescil edilecek mi? Şenes Erzik açıkladı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 29.03.2020 17:03 | Son Güncelleme

Ligler devam mı edecek? Sözleşmesi 31 Mayıs’ta sona erecek olan futbolcular için yeni sözleşmemi yapılacak? UEFA Eski Asbaşkanı Şenes Erzik, gündeme dair son dakika açıklamalarda bulundu.

Ligler tescil edilecek mi? Şenes Erzik açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı, FIFA ve UEFA'nın onursal üyesi Şenes Erzik, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Önceliğimiz ligleri bitirmek, seyircisiz olsa da, yaz aylarında olsa da öncelik bu. Önemli olan haziran sonunda tekrar başlamak, yoksa bu sezon kayıp bir sezon olur." açıklamasının ardından konuştu.

"BU DURUM ÇOK FARKLI..."

Radyospor'a konuk olan Şenes Erzik, "UEFA’da telekonferans sistemi ile değerlendirme toplantıları yapıldı. Değerlendirmeler, bugünkü durum ortak akıl noktasında düzgün ilerledi. Biz de UEFA’da görev aldığımız dönemde birçok durum değerlendirme toplantısı yaptık. Fakat bu durum çok farklı. Ne zaman kurtulacağımız belli olmayan sağlık sorunu ile karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

"ŞU AN PLAN YAPAMAZSINIZ"

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’in düşüncelerine katıldığını belirten Erzik, "Ortak aklı aramız lazım. Aleksander Ceferin aslında doğru söyledi. UEFA'nın telekonferans görüşmesinde TFF'ye verdiği A-B-C planları vardı. Fakat burada en önemli nokta koronavirüs salgınından ne zaman tam anlamıyla kurtulacağımızı bilememek. Bunu belirleyebilirsek daha net konuşabiliriz. Şu anda kötü bir tablo var. Sağlık her şeyden önemli. Sağlık olmazsa hiçbir şeyi yapamazsınız, futbolun planlamasını da yapamazsınız. Yani özetle sağlık sorununun ne zaman biteceğini bilmeden plan yapmak boşuna. Ben de daha önce konuşmuştum. Şu anda ahkam kesmişim diyorum. Organizasyonlarda takvim belirlemek her zaman problem olmuştur. Takvim için kanaat getirmenin şu aşamada sağlıklı olmadığını düşünüyorum." dedi.

SÖZLEŞMESİ BİTEN FUTBOLCULARA NE OLACAK?

Sözleşmesi 31 Mayıs’ta sona erecek olan futbolcularla ilgili FIFA ve UEFA’nın çalışma yaptığını belirten Şenes Erzik, “FIFA ve UEFA ile hala temasım devam ediyor. İkisinde de onursal üyeyim. İçeriden bilgiler alıyorum. FIFA, sözleşmesi 31 Mayıs’ta sona erecek olan futbolcuların durumuyla ilgili küçük gruplar kurarak arkadaşlarımızı görevlendirdi. Avrupa Kulüpler Birliği'nden de bu konuda raporlar istendi. Bu konuda akla yakın, fikstürlere yakın, futbolculara yakın, kulüpleri de mali açıdan hırpalamayacak bir karar verilecek.” açıklamasında bulundu.


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