SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa
  4. Liglerin iptal edildiği Fransa'da kupa finalleri oynanacak

Liglerin iptal edildiği Fransa'da kupa finalleri oynanacak

FRANSA HABERLERİ  | 26.06.2020 19:49 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol liglerinde 2019-2020 sezonunun iptal edildiği Fransa'da, ertelenen kupa finalleri temmuz ayında oynanacak.

Liglerin iptal edildiği Fransa'da kupa finalleri oynanacak

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Paris Saint-Germain ile Saint-Etienne, 24 Temmuz'da Fransa Kupası finali için Stade de France'de karşı karşıya gelecek.

Paris Saint-Germain, 31 Temmuz'da yine aynı statta Fransa Lig Kupası finalinde Olympique Lyon'a karşı mücadele edecek.
Öte yandan, Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 2020-2021 sezonu ise 23 Ağustos'ta başlayacak. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTakipçilerini cesaretlendirdiTakipçilerini cesaretlendirdi
PSG'de koronavirüs krizi! 3 oyuncu...PSG'de koronavirüs krizi! 3 oyuncu...
Beşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanındaBeşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hafta sonu uygulanacak kısıtlamayla ilgili flaş açıklama!

Hafta sonu uygulanacak kısıtlamayla ilgili flaş açıklama!

Müge Anlı'nın üzerine yürüdü! Güvenlik devreye girdi

Müge Anlı'nın üzerine yürüdü! Güvenlik devreye girdi

Fenerbahçe genç oyuncuyu açıkladı!

Fenerbahçe genç oyuncuyu açıkladı!

Mert Hakan gerçeği ortaya çıktı! Neden F.Bahçe?

Mert Hakan gerçeği ortaya çıktı! Neden F.Bahçe?

F.Bahçe'den İrfan Can hamlesi

F.Bahçe'den İrfan Can hamlesi

Galatasaray Mert Hakan'ı mahkemeye veriyor!

Galatasaray Mert Hakan'ı mahkemeye veriyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Liglerin iptal edildiği Fransa'da kupa finalleri oynanacak

Lig iptal ama kupa oynanacak!

Fransa'nın köklü kulübü Marsilya 700 milyon euroya satılıyor

Fransa'nın köklü kulübü satılıyor!

Milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik Atalanta yolcusu

Milli futbolcunun yeni adresi belli oldu

PSG'li 3 futbolcu daha önce koronavirüse yakalanmış

PSG'de koronavirüs krizi! 3 oyuncu...

UEFA'dan Olympique Marsilya'ya 3 milyon avro para cezası

Marsilya'ya para cezası

Saint-Etienneli 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

Takımda 3 futbolcuda koronavirüs çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.