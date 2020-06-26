Liglerin iptal edildiği Fransa'da kupa finalleri oynanacak

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Paris Saint-Germain ile Saint-Etienne, 24 Temmuz'da Fransa Kupası finali için Stade de France'de karşı karşıya gelecek.
Paris Saint-Germain, 31 Temmuz'da yine aynı statta Fransa Lig Kupası finalinde Olympique Lyon'a karşı mücadele edecek.
Öte yandan, Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 2020-2021 sezonu ise 23 Ağustos'ta başlayacak. (AA)
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