Likya dönemi kaya mezarı EYP ile patlatılarak tahrip edildi

Finike'ye bağlı Turunçova Mahallesi Delicedere mevkisinde, Likya dönemine ait kaya mezarını ziyarete gidenler, tarihi eserin tahrip edildiğini gördü. Sosyal medyadan fotoğraf paylaşanlar, duruma tepki gösterdi. Olayın yaklaşık 6 ay önce meydana geldiği belirlenirken, detayları da ortaya çıktı. Jandarmayı 21 Aralık 2018'de arayan kişi, kaya mezarında kaçak kazı yapıldığı ihbarında bulundu. Bölgeye giden jandarma ekipleri, mezarın altındaki kayalıkta delici aletle açılan 12 delik fark etti. Deliklerin patlayıcıyla doldurulduğunu, üzerinin çimentoyla kapatıldığını ve dışarı doğru kabloların çıktığını gören ekipler, kayadaki çatlağın içinde de açıkta duran patlayıcı buldu.

EYP İNCELEMEYE ALINDI



Jandarma ekipleri, açıktaki patlayıcıyı bulunduğu yerden çıkardı. El koyulan patlayıcı, incelenmek üzere Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Yapılan laboratuvar incelemesi sonucu patlayıcının sodyum klorat ve şeker karıştırılarak, oluşturulduğu tespit edildi. Rapor ise Finike Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Olay yerinin birinci derece doğal arkeolojik sit alanı olması dolayısıyla durum, Müze Müdürlüğü'ne bildirildi.