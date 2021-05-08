SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa
  4. Lille Belediyesi: Burak Yılmaz'ın heykelini yapacağız

Lille Belediyesi: Burak Yılmaz'ın heykelini yapacağız

08.05.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'nın Lille kentindeki belediye, Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'in Lens ile oynadığı karşılaşmada 2 gol atan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın başarısını vurgulamak için "Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız" mesajını paylaştı.

Lille Belediyesi: Burak Yılmaz'ın heykelini yapacağız

Lille Belediyesi, "Böyle devam ederse Burak'ın (Yılmaz) heykelini yapacağız" paylaşımında bulundu.

Lille Belediyesi, Twitter hesabından, Burak Yılmaz'ın 2 gol atmasının ardından Lille kulübünün "Patron önceden konuşmaz. Sahada cevap verir. Kral @yilmazburak17" şeklindeki paylaşımına yanıt verdi.

Belediye, milli futbolcunun başarısını vurgulamak için, "Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız. Burak Yılmaz'dan 2 gol" ifadesini kullandı.

Burak Yılmaz, ligin 36. haftasında Lille'in Lens'i 3-0 yendiği karşılaşmada 2 gol kaydetmişti. 35 yaşındaki forvet, sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen, Ligue 1'de şampiyonluk yarışının çekişmeli hale geldiği son haftalarda golleriyle takımına katkıda bulunmaya devam etti.

Ligde bu sezon çıktığı 26 maçta 15 gol kaydeden Burak, takımın en çok gol atan oyuncusu konumunda. Burak Yılmaz, Lille'de aralık ve nisan aylarının futbolcusu seçilmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çatı katında dehşete düşüren keşif! Yetkililer bile şaşkına döndüÇatı katında dehşete düşüren keşif! Yetkililer bile şaşkına döndü
Burak Yılmaz'dan transfer açıklamasıBurak Yılmaz'dan transfer açıklaması
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
Anahtar Kelimeler:
Fransa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akın ettiler! Bugün 17.00'ye kadar açık olacak

Akın ettiler! Bugün 17.00'ye kadar açık olacak

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevden alındı

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevden alındı

Visca Trabzonspor ile mutlu sona yakın

Visca Trabzonspor ile mutlu sona yakın

Burak Yılmaz atıyor, Lille şampiyonluğa koşuyor

Burak Yılmaz atıyor, Lille şampiyonluğa koşuyor

Futbol, bir efsanesini daha kaybediyor!

Futbol, bir efsanesini daha kaybediyor!

F.Bahçe, Anna Lazareva'yı transfer etti

F.Bahçe, Anna Lazareva'yı transfer etti

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Galatasaray'da beklenen istifa geldi

Galatasaray'da beklenen istifa geldi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ve sonunda anlaşma sağlandı! Süper Lig devi!

Ve sonunda anlaşma sağlandı! Süper Lig devi!

Cimbom'da Luiz Gustavo sesleri

Cimbom'da Luiz Gustavo sesleri

Vincent Aboubakar'a teklif!

Vincent Aboubakar'a teklif!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.