Lille'den flaş Yusuf Yazıcı paylaşımı!

Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı gibi Türk futbolcuların formasını giydiği Lille OSC, şampiyonluk yolunda beklenmedik bir kayıp yaşadı. Evinde Strasbourg ekibini ağırlayan Ligue 1 lideri, PSG’nin 4-0 yendiği haftada, 3 puanı imkansızlarla kaçırdı. Yusuf ve Ikone’nin mutlak gol pozisyonlarını değerlendirememeleri, kulüp yönetiminin tepkisini çekti. Yusuf’un attığı şut için Lille OSC’nin sosyal medya hesabından, milli futbolcumuz eleştiri yağmuruna tutuldu.

“TOPU KALECİNİN KUCAĞINA ATTI”

Lille, mutlak 3 puan kazanması gereken haftada; evinde ligin güçsüz takımlarından Strasbourg ile puanları bölüşmek zorunda kaldı. Maçın bitimine doğru mutlak pozisyonda beyaz çizgiyi geçmeyi başaramayan Yusuf, şutundan ötürü takımının tepkisini çekti.

Lille OSC’nin sosyal medya hesabından, “Yusuf, topu kalecinin kucağına attı.” şeklinde bir paylaşım yapıldı. PSG’nin 3 puan alıp; Lyon’un yarın Marsilya deplasmanına gideceği haftada, Lille OSC, evinde ağır yara aldı. Bu yıl, şampiyonluk için yoğun çaba sarf eden Galtieri’nin öğrencileri, sonraki hafta ligin güçlü ekiplerinden Marsilya’yı ağırlayacak.



