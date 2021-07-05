Lille, Jocelyn Gourvennec ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Lille, son olarak 2019'da Guingamp'ı çalıştıran 49 yaşındaki teknik direktör Jocelyn Gourvennec'in göreve getirildiğini açıkladı.

Lille'in yaptığı açıklamada, "Sıkı çalışması, hırsı ve tutkusu ile tanınan bir teknik adamı tercih ettim. Lille'in değerlerini taşıyacak bir hocamız var" ifadeleri kullanıldı.

49 yaşındaki antrenör, 2008'de La Roche vendee'de teknik direktörlüğe başlamış ve ardından 7 yıl Guingamp'ta, 2 sezonda Bordeaux'ta çalıştıktan sonra 2019'dan bu yana herhangi bir takımda görev almamıştı.

