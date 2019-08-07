Lille'nin yeni transferi Yusuf Yazıcı Fransız basına tanıtıldı

Fransız ekibi Lille ile 5 yıllık mukavele imzalayan Yusuf Yazıcı, Fransız basınına tanıtıldı. Toplantıda Trabzon'dan ayrılmanın kendisi için kolay olmadığını belirten Yusuf, "Trabzon benim evimdi. Buraya onlar sayesinde geldim. Hayallerimin peşinden koşmak istedim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

Lille'nin en önemli transferlerinden biri olmasının üzerinde bir baskı oluşturduğunu da söyleyen Yazıcı, "Kolay olsaydı burada olmazdım. Bu baskıyı iyi kullanacağımı düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

Kulüp Ceo'u Marc Ingla'nın katıldığı törende konuşan Yusuf Yazıcı konuşmalara Fransızca 'merhaba' diyerek başlarken, "Burada olmaktan mutluyum. Buraya gelmemin sebebi takıma saha içi ve dışında yardımcı olmak. Bu taraftara kendimi sevdirmek istiyorum. Transferim biraz zordu. Trabzon'dan ayrılmak benim için kolay değildi. Transferde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu takıma katılmaktan dolayı mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Trabzon benim evimdi. Orada futbola başladım. Orası bir ailem ve yuvamdı. Beni ben yapan Trabzonspor taraftarıydı. Buraya geldiysem onlar sayesinde. Ayrılmak zordu ama hayallerimin peşinden koşmak istedim" dedi.