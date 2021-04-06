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Lille, Uğurcan için 20 milyon euro ödemeye hazır

06.04.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Abdullah Avcı yönetiminde başarılı bir grafik çizen ve ligi ilk 3'te bitirme şansını sürdüren Trabzonspor, yeni sezonda çok daha güçlü bir takım kurmayı planlıyor.

Lille, Uğurcan için 20 milyon euro ödemeye hazır

Bordo-mavili yönetim, yeni sezonun transfer bütçesini Uğurcan Çakır'ı satarak çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Çakır'ın son talibi ise Lille. Milli kaleci Fransız ekibine giderse Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'le takım arkadaşı olacak.

TAKIMA 4. TÜRK!

Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Türk yıldızlar kervanına bir oyuncuyu daha katmayı planlıyor.

TRABZONSPOR 30 MİLYON EURO İSTİYOR

Fransa League 1'de lider durumda olan Lille, file bekçisi Mike Maignan'ı beklediği gibi 20 milyon euro'nun üzerinde bir rakama satabilirse, Türk Milli Takımı'nda birinci kaleci olan Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ı transfer etmek için harekete geçecek. Trabzonspor, Uğurcan Çakır için 30 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

MAIGNAN'DAN GELECEK PARANIN HEPSİNE TALİP

Uğurcan Çakır'ın özellikle Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'la beraber oynamak için Lille'in teklifini geri çevirmeyeceği ancak Trabzonspor'un bu operasyon için Maignan'dan gelecek paranın tümüne göz dikeceği iddia edildi.

SATIŞ OPSİYONU DA OLABİLİR

Fransız kulübünün, Maignan'ın yerine Uğurcan transferini Yusuf'ta olduğu gibi bir sonraki satış opsiyonu ile bitirmek isteyeceği bildirildi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da geçtiğimiz günlerde 25 yaşındaki kaleciye gelen tekliflerin, bekledikleri seviyeye ulaştığını söylemişti. (Sporx)


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