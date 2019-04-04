Limon ile lime arasındaki fark nedir?

Sıklıkla tükettiğimiz sebzelerden biri olan limonun çok yakın akrabası olan lime'ı (yeşil limon) inceleyeceğiz. Lime'ı limondan ayıran özellikler ise;

Limon, lime'a göre daha oval ve boyut olarak daha büyüktür.

Lime 29 mg vitamin içerir, limon ise 53 mg vitamin içermektedir.

Lime, A vitamini bakımından son derece güçlüdür. Limonda ise bol miktarda potasyum ve folik asit bulunmaktadır.

Lime'ın tadı limona göre daha softtur.

Ortak özellikleri ise;

Her ikisi de grip ve soğuk algınlığı ile mücadele eder.

Vücutta antioksidan görevi görürler.

Çeşitli iltihaplara ve şeker hastalığıyla mücadele ederler.

Kansere karşı savaşta etkilidir.



