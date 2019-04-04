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Limon ile lime arasındaki fark nedir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 04.04.2019 09:43 | Son Güncelleme

Aynı familyadan gelen bu kuzen turunçgiller, birbirlerine lezzet ve koku olarak benzeseler de aslında birbirleri arasında farklar bulunuyor.

Limon ile lime arasındaki fark nedir?

Sıklıkla tükettiğimiz sebzelerden biri olan limonun çok yakın akrabası olan lime'ı (yeşil limon) inceleyeceğiz. Lime'ı limondan ayıran özellikler ise;

Limon, lime'a göre daha oval ve boyut olarak daha büyüktür.

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Lime 29 mg vitamin içerir, limon ise 53 mg vitamin içermektedir.

Lime, A vitamini bakımından son derece güçlüdür. Limonda ise bol miktarda potasyum ve folik asit bulunmaktadır.

Lime'ın tadı limona göre daha softtur.

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Ortak özellikleri ise;

Her ikisi de grip ve soğuk algınlığı ile mücadele eder.

Vücutta antioksidan görevi görürler.

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Çeşitli iltihaplara ve şeker hastalığıyla mücadele ederler.

Kansere karşı savaşta etkilidir.


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