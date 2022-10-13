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Lion filmi nerede, ne zaman çekildi? Lion filminin konusu nedir, oyuncuları kim?

13.10.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lion filminin konusu, oyuncuları ve çekim yılı gibi detaylar merak konusu oldu. Lion filmi bu akşam TRT1'de sinemaseverler ile buluşacak. Lion filminin fragmanını seyredenler film hakkındaki detayları araştırıyorlar. Peki, Lion filmi nerede, ne zaman çekildi? Lion filminin konusu nedir, oyuncuları kim? İşte merak edilenlerin yanıtları...

Lion filmi nerede, ne zaman çekildi? Lion filminin konusu nedir, oyuncuları kim?

Lion filmi 2016 yılında vizyona girmiştir. Filmin çekimleri ABD, Avustralya ve İngiltere'de gerçekleştirildi. Lion filminin yönetmenliğini Garth Davis, senaristliğini ise Luke Dvies üstlenmiştir. Filmin oyuncu kadrosunda Dev Patel, Sunny Pawar ve birçok ünlü isim yer almaktadır. Lion filmi "A Long Way Home" adlı kitaptan uyarlama olarak yapılmıştır.

lion filmi konusu nedir

LİON FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Beş yaşındaki Hintli bir çocuk ağabeyinin geri dönmesini beklerken bir tren vagonunda uyuyakalır. O uyurken trenin yola çıkması sonucu küçük çocuk uyandığında kendini evinden kilometrelerce uzakta bulur. Artık kayıptır ve eve nasıl döneceğine dair bir fikri yoktur. Kendini Calcutta'da bulan küçük çocuk büyük mücadelelerden sonra Avustralyalı bir çift tarafından evlat edinilir ve sevgiyle büyür. Ancak ailesini bulma isteği giderek bir saplantıya dönüşür. Elinde hiçbir şey olmadan ilerlemeye çalışan genç adamın içindeki çaresizlik zamanla hayatını da etkilemeye başlar.

lion filmi oyuncuları

LİON FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Dev Patel, Saroo Brierley
  • Sunny Pawar, Genç Saroo
  • Rooney Mara, Lucy
  • David Wenham, John Brierley
  • Nicole Kidman, Sue Brierley
  • Abhishek Bharate, Guddu Khan
  • Divian Ladwa, Mantosh Brierley
  • Priyanka Bose, Kamla Munshi
  • Deepti Naval, Saroj Sood
  • Tannishtha Chatterjee, Noor
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