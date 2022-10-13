Lion filmi nerede, ne zaman çekildi? Lion filminin konusu nedir, oyuncuları kim?

Lion filmi 2016 yılında vizyona girmiştir. Filmin çekimleri ABD, Avustralya ve İngiltere'de gerçekleştirildi. Lion filminin yönetmenliğini Garth Davis, senaristliğini ise Luke Dvies üstlenmiştir. Filmin oyuncu kadrosunda Dev Patel, Sunny Pawar ve birçok ünlü isim yer almaktadır. Lion filmi "A Long Way Home" adlı kitaptan uyarlama olarak yapılmıştır.

LİON FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Beş yaşındaki Hintli bir çocuk ağabeyinin geri dönmesini beklerken bir tren vagonunda uyuyakalır. O uyurken trenin yola çıkması sonucu küçük çocuk uyandığında kendini evinden kilometrelerce uzakta bulur. Artık kayıptır ve eve nasıl döneceğine dair bir fikri yoktur. Kendini Calcutta'da bulan küçük çocuk büyük mücadelelerden sonra Avustralyalı bir çift tarafından evlat edinilir ve sevgiyle büyür. Ancak ailesini bulma isteği giderek bir saplantıya dönüşür. Elinde hiçbir şey olmadan ilerlemeye çalışan genç adamın içindeki çaresizlik zamanla hayatını da etkilemeye başlar.

LİON FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?