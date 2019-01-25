Lionel Messi: Emiliano Sala'yı arama çalışmaları durdurulmamalı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Messi, olasılık ve umut varken aramaların durdurulmaması çağrısı yaptı. Arjantinli futbolcu, Sala'nın arkadaşları ve ailesine de destek mesajı gönderdi.

Messi'nin yanı sıra Manchester City'nin yıldızı Sergio Agüero, Borussia Dortmund forması giyen Axel Witsel, Olympique Marsilyalı Florian Thauvin gibi futbol dünyasından çok sayıda isim, arama çalışmalarının devam etmesiyle ilgili görüşlerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Cardiff City'nin 19 Ocak'ta transfer ettiği 28 yaşındaki Sala'nın da bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi'nde kaybolmuştu.

BİR TEPKİ DE VAHID HALILHODZIC'TEN

Nantes'ın teknik direktörü Vahid Halilhodzic, Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçakla ilgili arama çalışmalarının durdurulmasından utanç duyduğunu söyledi.

Basın toplantısı düzenleyen Boşnak teknik adam, Nantes'da birlikte çalıştığı Sala'yı arama çalışmalarının durdurulmasına anlam veremediğini belirterek, "Çalışmaları aniden durdurma kararı almak, bence utanç verici. Onları bulmanın inanılmaz derecede imkansız bir görev olduğunu düşünmüyorum. Bu, görevlilerin yapmak zorunda olduğu bir iş" dedi.