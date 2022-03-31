Lionel Messi'nin krallığını kankası yıktı!

Atletico Madrid'in yıldız golcüsü Luis Suarez, Uruguay Milli Takımı ile büyük bir başarının altına imzasını attı. 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Lionel Messi'nin Arjantin'le kırdığı rekoru ele geçirdi.

Luis Suarez, 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Uruguay formasıyla Şili'ye attığı kafa golüyle Barcelona'dan yakın arkadaşı Lionel Messi'ye ait olan gol krallığı koltuğuna oturdu.

29 GOLLE MESSI'Yİ GEÇTİ

Başarılı futbolcunun Uruguay forması altında kaydettiği 29. gol, yakın arkadaşı Messi'nin 28 gollük rekorunu kırdı.

SUAREZ'DEN PAYLAŞIM

Suarez'in, Messi'nin rekorunu kırdığı karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşımdaki sevinci gözlerden kaçmadı.

KRİTİK GALİBİYET

Uruguay, Şili ile karşılaşmadan önce Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası biletini kapmıştı. Ancak bu galibiyet, Güney Amerika tablosunda Uruguay'ın Brezilya ve Arjantin'in ardından üçüncü sırada yer almasını sağladı.

ALONSO YÖNETİMİNDE 4. GALİBİYET

Uruguay, Oscar Tabarez'in ayrılığı sonrasında göreve getirilen Diego Alonso yönetiminde art arda dördüncü maçını kazandı.

