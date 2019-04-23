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21 yıl önceki Messi sosyal medyayı salladı!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 23.04.2019 20:42 | Son Güncelleme

Lionel Messi'nin 'çocukluk aşkım' dediği Antonella Roccuzzo ile 21 sene önce çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Messi ile Antonella'nın ortaya çıkan bu fotoğrafı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

21 yıl önceki Messi sosyal medyayı salladı!

Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi'nin yeşil sahada performansı kadar saha dışında da gösterdiği profesyonel tavırlar dikkat çekiyor.

İspanyol basını, Lionel Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo ile 21 sene önce çekilen fotoğrafını ortaya çıkardı.

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10 YAŞINDAKİ LIONEL MESSI...

O dönem 10 yaşında Newell's Old Boys alt yapısında oynayan Lionel Messi, 9 yaşındaki Antonella Roccuzzo ile sahilde birlikte görüntüleniyor.

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ÇOCUKLUK AŞKI

Messi'nin 'çocukluk aşkım' dediği ve hayatı boyunca tek sevgilisi olan Antonella Roccuzzo ile birlikte 21 yıl önce çekilen fotoğrafı, sosyal medyada da büyük ilgi topladı. Messi ile Antonella Roccuzzo, 2017'de evlenmişlerdi.

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Anahtar Kelimeler:
Lionel Messi Antonella Roccuzzo

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