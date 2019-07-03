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Lisa Martinek, tatil için gittiği İtalya'da öldü

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 03.07.2019 17:11 | Son Güncelleme

Alman oyuncu Lisa Martinek, tatil için gittiği İtalya'da hayatını kaybetti.

Lisa Martinek, tatil için gittiği İtalya'da öldü

Alman oyuncu Lisa Martinek yönetmen eşi Giulo Ricciarelli ve üç çocuğuyla birlikte tatile gittiği İtalya'da hayatını kaybetti. Oyuncunun ölümü ülkeyi yasa boğdu.

Almanya 47 yaşındaki oyuncusu Lisa Martinek için ağlıyor. Ünlü oyuncu Lisa Martinek, eşi Giulo Ricciarelli ve üç çocuğuyla gittiği tatilde hayatını kaybetti. Eşi Giulo Ricciarelli ve üç çocuğuyla tatile giden Lisa Martinek yüzmek için eşi ile bir tekneyle denize açıldı. Ricciarelli, yüzerken zorlandığını gördüğü Martinek’i hemen sudan çıkardı ve tekneye götürerek yardım istedi. 47 yaşındaki oyuncu bir helikopterle 70 kilometre uzaklıktaki hastaneye götürüldü. Doktorlar yolda hayatını kaybeden genç kadını hayata döndürmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Müzik ve tiyatro mezunu olan Lisa Martinek Alman televizyon dizisi Tatort (Olay Yeri) ve son olarak da Heiland dizisinde kör avukatı oynuyordu. Almanya’nın ilk kör kadın avukatı Romy Heland’ın hayatını konu alan dizi için altı bölüm daha çekimler yapılacaktı.

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Anahtar Kelimeler:
Lisa Martinek Giulo Ricciarelli Tatort

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