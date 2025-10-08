EĞİTİM

Lise eğitimi kısalıyor mu? 3+1 ve 2+2 modelleri masada!

Milli Eğitim Bakanlığı, lise eğitim süresini yeniden düzenlemeye hazırlanıyor. Bu düzenleme ile 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalması söz konusu. Gündemde iki model var: 3+1 ve 2+2. Karar, ilk kabine toplantısında sunulacak rapora bağlı.

Mevcut sistemde lise eğitimi dört yıl zorunlu olarak uygulanıyor. Bakan Yusuf Tekin’in açıklamalarına göre bu yapı değişebilir. NTV'de yer alan habere göre; Çalışmalar tamamlanma aşamasına gelirken, olası modellerden biri 3 yıl zorunlu + 1 yıl opsiyonel, diğeri ise 2 yıl zorunlu + 2 yıl isteğe bağlı düzenleme üzerine yoğunlaşıyor.

TARTIŞILAN MODELLER

3 + 1 MODELİ:

Bu düzene göre öğrenciler üç yıl zorunlu lise eğitiminden sonra diplomasını alacak; 12’nci yıl, üniversiteye hazırlık yılı olarak tanımlanacak ve isteğe bağlı olacak.

2 + 2 MODELİ:

Diğer seçenek ise ilk iki yıl zorunlu lise eğitimi, sonraki iki yılın isteğe bağlı olması. Bu seçenekle, eğitimine devam etmek istemeyen öğrenciler mesleki eğitime, açık öğretime ya da istihdam programlarına yönlendirilebilecek.

Eğer bu modeller kabul edilirse, yalnızca dört yıllık lisans programlarını tercih eden öğrenciler tam dört yıl lise eğitimi alacak. Diğer öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilecek.

YAŞA BAĞLI DEĞİŞİKLİKLER

Masaya yatırılacak son formül ise yaşa bağlı yapılacak değişiklikler.

Bu kapsamda 16 yaşını dolduran lise öğrencilerine diploma verilmesi ile okula başlama yaşı aralığını daraltan bir düzenleme gidilmesi de söz konusu.

YENİ MODEL ÖNERİLERİ SUNULACAK

Öneriler, ilk kabine toplantısında Cumhurbaşkanlığı’na sunulacak rapor üzerinden değerlendirilecek. Bakan Tekin, toplantıda yeni model önerilerine ilişkin bir sunum yapacak.

Eğer zorunlu eğitimin kısaltılmasına yönelik bir irade ortaya konulursa, konu meclise taşınacak.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

