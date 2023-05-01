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  4. Lise öğrencileri uzaktan kontrol edilebilen robot kol projeleriyle TEKNOFEST'te finale kaldı

Lise öğrencileri uzaktan kontrol edilebilen robot kol projeleriyle TEKNOFEST'te finale kaldı

01.05.2023 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel bir Anadolu lisesinin öğrencileri, görüntü işleme teknolojisi kullanarak ürettikleri uzaktan kontrol edilebilen robot kol projesiyle TEKNOFEST İstanbul'da finale kaldı.

Proje ekibi, el şekillerine bağlı olarak sayıları algılayan yerli ve milli yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojisi barındıran bir robotik kol geliştirdi.

Engellilerin iş hayatında daha fazla yer alabilmesini hedeflediklerini bildiren Özel Başakşehir Oğuzkaan Koleji Anadolu Lisesi'nden Arcturus ekibindekiler, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Proje üyelerinden 12'nci sınıf öğrencisi Erol Demirbaş, geliştirdikleri robot kolda 4 servo motor ve Ardunio ile birleştirilmiş geliştirme kartları bulunduğu bilgisini vererek, dış yüzeyi için 3 boyutlu yazıcı kullandıklarını ifade etti.

Arkadaşlarıyla geliştirdikleri görüntü izleme yazılımı sayesinde robot kolun uzaktan hareket ettirilebildiğini belirten Demirbaş, "Yazılımımızda 200 derecelik bir açı değeri belirledik. Özellikle engelli bireylerin endüstriye katılımları önemli olduğu için maksimum hareket mesafesini belirlemeye çalıştık, bunun üzerinde ilerledik ve tasarımımızı 3 boyutlu yazıcıyla yaptık." diye konuştu.

Demirbaş, ayrıca geliştirdikleri elektrikli araçla yarışmaya katıldıkları kategoride de finale kaldıklarını belirterek, "Her deneyim, her yarışma apayrı bir şans. Her yaptığınız işte başka bir şey öğreniyorsunuz. Her geliştirdiğiniz projede bambaşka şeyler ortaya çıkıyor. Mühendis olmak bu, elinde ne varsa onu değerlendirmen gerekiyor." diye konuştu.

"YAZILIM OLARAK TAMAMEN YERLİ BİR ROBOT KOLUMUZ VAR"

Geliştirdikleri robotik kolun yazılımsal anlamda geliştiricilerinden olan 10'uncu sınıf öğrencisi Mehmet Açıkkaya, "Yapım aşamasında izlediğimiz süreçlerden biri engelli bireylerin daha kolay bir şekilde iş hayatına atılması oldu. Bu robot kol daha çok endüstriyel sektörde kullanılmasıyla beraber tıp amaçlı da kullanılabilir. Yazılım olarak tamamen yerli bir robot kolumuz var." ifadesini kullandı.

Robot kolun çalışma sistemi hakkında da bilgi veren Açıkkaya, parmaklarda yer alan boğumların hareketlerini görüntü izleme teknolojisi ile takip eden bir yapı oluşturduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Elimizde birkaç adet eklem bölgemiz var. Örneğin parmağımızın en üstündeki eklem bölgesi diğer eklem bölgelerinden daha üst bir konumda olduğu için yapay zeka modülü onu 1 olarak algılıyor. Daha sonra içerisindeki devre kartı modülüne bir enerji yolluyor, baş parmak ve işaret parmağımızın arasındaki açıya göre de robot kolumuz hareket ediyor."

Açıkkaya, projelerini rakiplerinden ayıran en önemli kısmın yazılımı olduğunu, stantlarını birçok yabancı ülke temsilcisinin ziyaret ettiğini anlattı. Projelerini geliştirmeyi sürdüreceklerini belirten Açıkkaya, sonrasında patent başvurusunda bulunacaklarını söyledi.

Finale kalan proje ekibi, 10'uncu sınıf öğrencisi Mehmet Açıkkaya, 11. sınıf öğrencileri Eren Durmaz, Ufuk Çallı ve 12'nci sınıf öğrencisi Erol Demirbaş'tan oluşuyor. Öğretmenler Onur Kartal ve Aydın Özmen de takıma danışmanlık yapıyor.

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