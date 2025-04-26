Lise öğrencilerinden, Gazzeli çocuklara anlamlı destek...

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Vali Aydın Arslan Fen Lisesi ve Silvan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve savaş mağduru çocuklara destek olmak amacıyla ortak bir yardım etkinliği düzenledi.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN DUYARSIZ KALMAMASI BİZLER İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Vali Aydın Arslan Fen Lisesi Müdürü Mehmet Salih Çaçan, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, "Gazze'de yaşanan acılar hepimizin yüreğini yakıyor. Öğrencilerimizin bu duruma duyarsız kalmaması ve dayanışma ruhuyla hareket etmeleri bizler için çok kıymetli. Bu organizasyon, hem onların vicdani gelişimine katkı sundu hem de ihtiyaç sahibi çocuklara umut oldu" dedi.

Silvan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Halil Biçici ise bu anlamlı projeye destek veren herkese teşekkür ederek, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini vurguladı.

ELDE EDİLEN GELİRİN TAMAMININ, GAZZELİ ÇOCUKLAR İÇİN KULLANILACAĞI BELİRTİLDİ

Etkinlikte, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katkılarıyla hazırlanan yiyecekler, içecekler sergilendi. Elde edilen gelirin tamamının, Gazzeli çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı belirtildi.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır